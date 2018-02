"Integratie gaat verkeerde kant op": voedselbank in Essen aanvaardt nog enkel 'echte' Duitsers EB

22 februari 2018

14u45

Bron: Westdeutsche Allgemeine Zeitung 3 Een voedselbank in Essen aanvaardt nog enkel nieuwe klanten als die een Duitse identiteitskaart kunnen voorleggen. "Omdat het helemaal de verkeerde kant opgaat met de integratie. Vreemdelingen nemen de plaats in van behoeftige Duitsers", klinkt het bij 'Tafel Deutschland'. Deze organisatie runt 930 voedselbanken in heel Duitsland.

'Tafel Deutschland' nam deze drastische beslissing in december. Het nieuwe reglement werd in januari van kracht en geldt tot nader order. "We kunnen niet aanvaarden dat Duitse oma's en alleenstaande moeders wegblijven omdat onze vestiging in Essen overspoeld wordt door migranten", zegt Jörg Sartor van de voedselbank in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Het aantal Duitse klanten van de voedselbank nam de voorbije twee jaar stelselmatig af. "Eind vorig jaar waren 75 procent van onze 6.000 bezoekers migranten en vluchtelingen", vervolgt Sartor. "In 2015 was dat amper 35 procent".

Bang

Onderzoek naar de oorzaak van deze omschakeling wees uit dat voornamelijk oudere vrouwen niet op hun gemak waren door de vele jonge, vreemde mannen die zich in de voedselbank aanboden. "Nogal wat van die mannen toonden weinig respect voor die vrouwen", aldus Jörg Sartor. "Wanneer 's morgens de deuren van ons filiaal in Essen opengingen, werden die oudere dames gewoon onder de voet gelopen", klinkt het.

Geen protest

De gevolgen bleven niet uit. Vrouwelijke klanten met de Duitse nationaliteit bleven weg. "En dat mag de bedoeling niet zijn", vervolgt Sartor. "Vandaar onze beslissing om voortaan nog enkel nieuwe klanten te aanvaarden als deze een Duitse identiteitskaart hebben. We vreesden hevig protest op deze maatregel, maar dat kwam er vreemd genoeg niet. Wanneer het evenwicht zich weer heeft hersteld, kunnen we de maatregel altijd herroepen".

Bij de overige 929 filialen van 'Tafel Deutschland' blijft iedereen vooralsnog welkom. De liefdadigheidsorganisatie werd 25 jaar geleden opgericht. Ze draait voornamelijk op de inzet van vrijwilligers.