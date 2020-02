“Inrijden op carnavalsoptocht was geen politieke daad, automobilist ontoerekeningsvatbaar” LL

26 februari 2020

14u45

Bron: AD.nl 0 De man die maandag inreed op een carnavalsoptocht in het Duitse Volkmarsen deed dat niet uit ideologische motieven. Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung gaan de onderzoekers daar nu van uit. Eerder was wel sprake van een politiek gemotiveerde aanslag.

De onderzoekers gaan er volgens de krant van uit dat het een dolle actie van dader Maurice P. was, een 29-jarige inwoner van Volkmarsen in deelstaat Hessen. Door zijn actie raakten meer dan zestig mensen gewond, onder wie veel kinderen. Maurice P. weigert vooralsnog een verklaring af te geven. Een van de mogelijkheden is dat de man in een geestelijke crisis verkeerde en in een opwelling tot zijn daad besloot. Artsen hebben de man inmiddels ontoerekeningsvatbaar verklaard. De onderzoekers hopen meer informatie over zijn beweegredenen te ontdekken in zijn mobiele telefoon en andere in beslag genomen apparaten.

30 meter

Volgens ooggetuigen reed Maurice P. omstreeks 14.45 uur enkele wegversperringen omver, reed hij met hoge snelheid in op de stoet en kwam zijn zilvergrijze Mercedes-stationwagen pas na een meter of 30 tot stilstand. De bestuurder gaf toen nog gas, aldus de getuigen. De carnavalsoptocht werd afgebroken, evenals andere optochten in de regio.

Het incident heeft veel ophef veroorzaakt in Duitsland, met name omdat vijf dagen eerder het bloedbad in Hanau plaatsvond. In die stad, zo’n 200 kilometer zuidelijker in dezelfde deelstaat, schoot een extreemrechtse schutter een week eerder negen mensen met een migratieachtergrond dood in shishabars. Volgens justitie handelde hij uit vreemdelingenhaat.

