"Indonesische regering wil geen buitenlandse hulp na aardbevingen op Lombok" IVI

10 augustus 2018

07u42

Bron: VRT, The Sydney Morning Herald 0 Het Indonesische eiland Lombok is de voorbije twee weken drie keer getroffen door een zware aardbeving. Er zijn al meer dan 300 doden geteld en velen zijn nog vermist. Naar schatting 300.000 mensen zijn dakloos. Maar de regering wil geen buitenlandse hulp.

Verschillende landen hebben hulp aangeboden, maar de woordvoerder van het Nationale Rampenagentschap, Sutopo Purwo Nugroho, heeft daarvoor vriendelijk bedankt. "Indonesië heeft op dit moment geen internationale hulp nodig." Bovendien heeft Sutopo hulpverleners van NGO's op Lombok gevraagd om in hun hotels te blijven en "geen humanitaire hulp te bieden". NGO's die een lokale partner hebben op het eiland mogen dan weer wel helpen.

“Buitenlandse hulp is niet gewenst”, getuigt ook VRT-correspondent Michel Maas. Volgens de Indonesische regering heeft het eiland die hulp ook niet nodig, maar Maas zegt dat de hulpverlening door lokale autoriteiten wel erg chaotisch verloopt. Niet alleen heeft de overheid laat gereageerd, de eerste noodhulp liet ook te wensen over, aldus Maas. Dat wordt ook bevestigd door de lokale manager van Oxfam, Meili Narti. Volgens Narti is de hulpverlening door de regering en het leger slecht gecoördineerd.

Naast de honderdduizenden mensen die dringend een dak boven hun hoofd nodig hebben, zijn er ook nog duizenden gewonden die wachten op verzorging. Sommige gebieden zijn nog steeds moeilijk bereikbaar omdat wegen beschadigd zijn door de bevingen, waardoor de hulp op zich laat wachten.