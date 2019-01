“Indiase vrouw verstoten door haar familie na historisch tempelbezoek” ttr

23 januari 2019

12u42

Bron: anp 0 Een Indiase vrouw is verstoten door haar familie nadat ze een bezoek had gebracht aan het tempelcomplex Sabarimala. Dat heiligdom was voorheen verboden gebied voor vrouwen tussen de tien en vijftig jaar, maar het hooggerechtshof haalde in september een streep door die beperking. Dat besluit leidde tot veel onrust.

De 39-jarige Kanakadurga was voor zover bekend de eerste vrouw die het heiligdom in Kerala bezocht na de uitspraak van het hof. Ze deed dat begin januari met een andere vrouw. Daarvoor was het groepen betogers steeds gelukt om vrouwelijke bezoekers op afstand te houden.

De familie van de vrouw veroordeelde het tempelbezoek, zo bericht de BBC op basis van lokale bronnen. De schoonmoeder van Kanakadurga mishandelde haar, waardoor ze in het ziekenhuis belandde. Ook bleek haar echtgenoot niet langer bereid te zijn haar in huis te nemen.



“Ze wilden niet dat ze terugkeerde naar huis omdat ze vonden dat ze hun naam door het slijk had gehaald”, zegt een bevriende activist tegen de BBC. “Haar gemeenschap is erop tegen dat vrouwen de tempel binnengaan.” Kanakadurga is overgebracht naar een opvanghuis voor vrouwen. Ze zou via de rechter willen afdwingen dat ze haar huis opnieuw in mag.

Meer over Kanakadurga

BBC

samenleving