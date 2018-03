"In val van Spaanse regering getrapt": Puigdemont betreurt onafhankelijkheid niet vroeger te hebben uitgeroepen sam

18 maart 2018

14u55

Bron: belga 0 De Catalaanse ex-president Carles Puigdemont betreurt dat hij de onafhankelijkheid van Catalonië niet vroeger heeft uitgeroepen. Hij is in een "val" van de Spaanse regering gelopen, zegt hij aan de krant Tribune de Genève.

Puigdemont, die in ballingschap in België woont, was in de Zwitserse stad om er het plaatselijke filmfestival bij te wonen en deel te nemen aan een internationaal forum over mensenrechten .

Het was Puigdemonts oorspronkelijke idee om de onafhankelijkheid uit te roepen vlak na het door Madrid verboden referendum over Catalaanse zelfbeschikking op 1 oktober 2017, zegt hij. "Wij wilden ons onafhankelijk verklaren op 10 oktober, maar ik heb toen beslist de concrete gevolgen (van een onafhankelijkheidsverklaring, nvdr) op te schorten om de deur open te laten voor dialoog met de Spaanse regering. Dat was mij ook door bronnen bij de regering in Madrid voorgesteld."

"Ik ben aldus verantwoordelijk te werk gegaan, maar ook riskant, want iedereen verwachtte een effectieve proclamatie van onafhankelijkheid", aldus nog Puigdemont. "En dat bleek een valstrik, want vanuit de regering kreeg ik geen enkele positieve reactie", zegt hij. "Mocht ik het kunnen overdoen, ik zou het uitroepen van de onafhankelijkheid niet meer uitstellen."

