"In Rusland nog nooit mensen als pionnen in het diplomatieke spel gebruikt”: Kremlin reageert op gevangenschap van Amerikaanse ex-marinier AW

09 januari 2019

14u45

Bron: Belga 0 Paul Whelan, de Amerikaanse ex-marinier die in Moskou opgesloten zit omdat hij verdacht wordt van spionage, zal niet worden ingezet in de diplomatieke strijd met de VS. Dat beweert Kremlinwoordvoerder Dimitri Peskov.

Paul Whelan werd eind vorig jaar opgepakt. Volgens de Russen werd hij op heterdaad betrapt, maar volgens Whelans familie was hij in Moskou om een trouwfeest bij te wonen. De 48-jarige Whelan is directeur internationale beveiliging bij de groep BorgWarner, een fabrikant van onderdelen voor de auto-industrie.



De verhoudingen tussen Rusland en de Verenigde Staten zijn al lange tijd ronduit slecht. Behalve de conflicten in Oekraïne en Syrië zijn er de aantijgingen dat Rusland de Amerikaanse presidentsverkiezingen beïnvloed zou hebben. “In Rusland hebben we nooit mensen gebruikt als pionnen in het diplomatieke spel”, reageerde de woordvoerder op enkele beschuldigingen.

Russische spion

Vorige zomer leidde de arrestatie in Washington van Russische Maria Butina tot extra spanningen. Ook zij werd beschuldigd van spionage. Door haar relatie met een Republikeinse campagnemedewerker verhuisde ze ruim vier jaar geleden naar de VS. Butina zou, op initiatief van Moskou, organisaties binnen het conservatieve milieu, zoals de wapenlobby NRA en de Republikeinse partij, geïnfiltreerd hebben.

Of er sprake is om Butina en Whelan uit te wisselen, is nog niet bekend. Peskov zei daarover geen informatie te hebben.