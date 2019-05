“In plaats van ‘ja’ zei hij 5 hartverscheurende woorden”: vrouw vertelt hoe verloofde haar voor altaar liet staan KVDS

26 mei 2019

16u15

Bron: Love What Matters 0 Buitenland Het moest de mooiste dag van haar leven worden, maar toen haar trouwdag eindelijk gekomen was, voelde ze zich erg onrustig. Terecht, zo zou even later blijken. Een Amerikaanse vrouw uit Houston in Texas heeft verteld over hoe ze vol verwachting voor het altaar verscheen, om even later van haar verloofde 5 woorden te horen te krijgen die geen enkele bruid ooit wil horen.

De vrouw doet haar verhaal op de website ‘Love What Matters’. Het huwelijk vond plaats op een vroege lentedag en ze was meer dan klaar om haar verloofde ‘ja’ te horen antwoorden op de vraag of hij haar man wilde worden. “Ik stond daar in mijn witte jurk, mijn sluier en mijn glinsterende pumps en voelde me net een prinses”, klinkt het.

Bezorgde gezichten

In plaats van ‘ja’ antwoordde haar verloofde iets heel anders. “Het waren 5 hartverscheurende woorden”, vertelt ze. “Hij stamelde: ’Ik kan het gewoon niet’. Hij keek me niet eens aan toen hij het zei. Hij draaide zich snel om en rende weg. Ik begreep er niets van. Even daarvoor lachte hij nog naar me een gaf hij me een liefdevolle blik. Rond me zag ik een zee van bezorgde gezichten. Het enige wat ik er nog uit kreeg was: ‘Wat? Wat zei hij zonet?’ Ik had zijn woorden wel gehoord, maar begreep ze niet. Het was de ergste nachtmerrie van elke vrouw. En voor mij was het realiteit.”





In het publiek zag ze haar moeder opspringen en ‘Oh, ik vermoord hem!’ roepen. Haar zoontje – die bij zijn oma op schoot zat – kwam op haar toegelopen. “Ik zakte op de grond en verborg mijn gezicht snikkend in mijn handen”, vertelt ze. “Het voelde rood van schaamte. Iedereen stond intussen recht en er hing een griezelige stilte. Mijn zus en mijn moeder kwamen bij me, gingen op hun knieën zitten en hielden me stevig vast. Ik weende in hun armen, als een baby. Mijn make-up was verpest, mijn perfecte huwelijksdag was verpest en mijn hart was verwoest.”

Uiteindelijk vroeg de vader van de bruid aan de gasten om te vertrekken en haar wat ruimte te geven. De daaropvolgende dagen logeerde ze bij haar zus. Ze zat de hele tijd voor zich uit te staren en at amper iets. Haar (ex-)verloofde liet niets van zich horen.

Toen ze uiteindelijk terug naar huis keerde, stond haar nóg een onaangename verrassing te wachten. Al zijn spullen bleken verdwenen. “Zijn kussen was weg. Zijn gekke hoedencollectie in onze slaapkamer. Zijn favoriete ontbijtgranen in de voorraadkast naast de koelkast. Zijn vuile sneakers die hij altijd achterliet aan de deur. Weg. Ik zocht naar het kleinste spoor van hem, maar vond niets.”

Het spijt me vreselijk. Je wil toch dat ik gelukkig word, niet? Dat wil ik voor haar ook. Maar ik ben gewoon niet de ware voor haar.

Twee dagen later liet hij dan toch van zich horen, in een kort berichtje naar haar zus: “Het spijt me vreselijk”, stond er te lezen. “Je wil toch dat ik gelukkig word, niet? Dat wil ik voor haar ook. Maar ik ben gewoon niet de ware voor haar.”

De weinige hoop die ze nog koesterde dat het ooit goed zou komen, werden daarmee de grond in geslagen. En daar bleef het niet bij. Want exact 3 maanden, 1 week en 4 dagen later werd haar hart nog een keer gebroken. Toen ze op Facebook zag dat hij een nieuwe vriendin had. “Opeens kwam er een nieuwe relatiestatus op mijn feed”, vertelt ze. “Je zou toch denken dat hij het fatsoen had gehad om me te blokkeren. Of dat ik het verstand had gehad om hem niet meer te volgen en niet meer af en toe op zijn profiel te gaan rondkijken. Maar kan je het me verwijten?”

Pijn

Intussen zijn we twee jaar verder en ondanks de pijn die ze op haar trouwdag te verwerken kreeg en het feit dat ze nog geen nieuwe partner vond, is dat niet wat haar het meeste zorgen baart. “Het ergste is dat hij ook zijn zoontje heeft verlaten”, zegt ze. “Een jongen die zijn afwezigheid nog meer zal voelen dan ik. Ik weet dat mijn hart wel zal genezen. Hoe en wanneer dan ook. Maar kan een kind ooit stoppen met treuren om het verlies van zijn vader?”