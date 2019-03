“In Nieuw-Zeeland is veel onderhuidse discriminatie en racisme jegens moslims” Erik van Zwam

18 maart 2019

13u57

De angst voor de islam zit in Nieuw-Zeeland voornamelijk onderhuids, zegt publicist Donna Miles-Mojab. Ze woont in Christchurch.

“Waarom negeerden we islamofobie?” Onder die kop publiceerde Donna Miles-Mojab een paar uur na de terroristische aanslag op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch haar artikel. De teller staat inmiddels op vijftig doden. De Iraanse met ook Schotse wortels, woont al vijftien jaar in Nieuw-Zeeland met haar man en zoon in de stad waar de aanslag plaats had.

