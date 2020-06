“In dit soort zaken heb je soms maar zekerheid bij lichaam of sluitende bekentenis, maar politie ziet het als een heel waardevolle piste” ADN

03 juni 2020

22u28

Bron: VTM NIEUWS 2 Er is een nieuwe verdachte in de zaak rond Madeleine McCann, het Britse meisje dat in 2007 verdween uit een appartement in Portugal. Het gaat om een Duitse man, die al voor een ander vergrijp in Duitsland in de cel zit. De Britse en Duitse politie spreken woensdag van een “belangrijke ontwikkeling” in het iconische dossier.



“Het zou gaan om een Duitser die mogelijk al voor zedenfeiten veroordeeld is. Men denkt dat deze piste plausibel kan zijn en misschien ook anders kan zijn dan al die andere pistes die tot nog toe allemaal zijn gepasseerd”, legt VTM NIEUWS-journalist Thomas Van Hemeledonck uit.

Telefoongesprek

“Er is vooral ook een telefoongesprek waar de politie meer over wil weten. Een telefoongesprek dat blijkbaar ongeveer een half uur heeft geduurd, rond de tijd van de verdwijning van Madeleine plaatsvond, in de buurt van waar ze verdween. Die man was ook effectief in de buurt op het moment dat Madeleine is verdwenen. Dat telefoongesprek zou dus wel eens cruciaal kunnen zijn. De Duitse politie wil nu dan ook heel graag weten met wie de man gebeld heeft en daarom is er een oproep naar getuigen.”

Speurwerk

Hebben ze meer dan enkel een spoor? “In dit soort zaken heb je soms maar zekerheid als je een lichaam zou terugvinden, ofwel een bekentenis krijgt die echt sluitend zou zijn. Men heeft hier duidelijk nog wat zoekwerk en wat speurwerk te verrichten, maar het wordt toch zowel door de Engelse, Duitse als Portugese politie als een heel valabele en heel waardevolle piste aanzien.”

“Er zijn in de loop van de jaren natuurlijk al heel wat verdachten gepasseerd. Ik heb kort voor dit gesprek nog even contact gehad met Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. Hij wist mij te vertellen dat in de jaren na de verdwijning, toen er her en der signalementen van Madeleine opdoken – ook in België zijn er tientallen keren geweest dat de Cel heeft gezocht of toch pistes heeft aangeboord - dat dit telkens op niets is uitgedraaid. Laat ons hopen dat de ouders nu eindelijk een antwoord krijgen op de vraag die hen al dertien jaar bezighoudt.”