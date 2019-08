‘In 2045 een herenigd Korea’ RL

15 augustus 2019

07u24

Als het aan president Moon Jae-in ligt, zullen de Korea's in 2045 herenigd worden. Dat zei het Zuid-Koreaanse staatshoofd tijdens zijn jaarlijkse toespraak op de Koreaanse Bevrijdingsdag.

Iedere 15 augustus herdenken beide Korea's het einde van de 35 jaar durende Japanse bezetting van het Koreaanse schiereiland. Op die datum in 1945 capituleerden de Japanners, waarmee tevens een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog viel het land uiteen in een noordelijk deel dat onder communistisch bewind kwam, terwijl Amerikaanse troepen de onafhankelijkheid van het zuidelijke deel van het schiereiland garandeerden. Het is de enige feestdag die door beide Korea's wordt gevierd.

Ondanks de recente spanningen vanwege rakettesten van Noord-Korea enerzijds, en militaire oefeningen tussen de VS en Zuid-Korea anderzijds, blijft Moon optimistisch over de toekomst: “Ik zal de fundering verstevigen zodat Pyongyang en Seoel in 2032 gezamenlijk de Olympische Spelen kunnen organiseren. Tegen 2045 zullen de Korea's herenigd zijn, op de honderdste herdenkingsdag van onze bevrijding”.

Ook was de president lovend over de toenadering tussen de VS en Noord-Korea. Hij noemde de pogingen van Washington en Pyongyang om een werkbare relatie op te bouwen “waarschijnlijk het belangrijkste knooppunt” in de de nucleaire ontwapening en voortzetting van het vredesproces.

Japan

Moon was ook opvallend mild over voormalig bezetter, Japan. De relaties tussen beide landen verslechterden de afgelopen jaren aanzienlijk. Koreanen werden door de Japanners tijdens de Tweede Wereldoorlog massaal als dwangarbeider ingezet. Hoewel de relaties tussen de landen sinds 1965 officieel ‘genormaliseerd’ is, eiste het Koreaanse Hooggerechtshof in 2018 opnieuw herstelbetalingen van Japan vanwege de dwangarbeid. Ook hebben de landen onderling steeds meer handelsbeperkingen opgelegd.

“We hopen dat Japan een leidersrol pakt in het werken aan vrede en welvaart in Oost-Azië, rekening houdend met haar rol in het verleden die haar buurlanden veel ellende heeft bezorgd", zei Moon in de toespraak die rechtstreeks op televisie werd uitgezonden. “Beter laat dan nooit. Als Japan de weg inslaat van dialoog en samenwerking, dan zullen wij die uitgestoken hand aannemen.”

De Japanse premier Shinzo Abe had donderdag al laten weten dat Japan nooit de gruwelijke oorlogsdaden zou herhalen. “De les die de geschiedenis ons heeft geleerd staat in ons hart gegrift", aldus Shinzo Abe. De minister-president beloofde daarnaast samen met de internationale gemeenschap te werken aan een nieuw tijdperk “van vrede en hoop”.

Volgens media in zowel Japan als Zuid-Korea zullen de ministers van Buitenlandse Zaken uit beide landen elkaar later deze week ontmoeten op neutraal terrein.