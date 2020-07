"Immuniteit tegen coronavirus verdwijnt meestal na enkele maanden” SVM

13 juli 2020

16u32

Bron: Belga 2 Immuniteit tegen het coronavirus op basis van antilichamen verdwijnt meestal na enkele maanden. Dat blijkt uit een studie van het prestigieuze King's College in Londen. De bevindingen riskeren de zoektocht te bemoeilijken naar een vaccin dat op lange termijn efficiënt is.



Wetenschappers onderzochten 71 positief geteste patiënten en zorgwerkers en 31 deelnemers zonder symptomen gedurende drie maanden. In de eerste fase had 60 procent voldoende antilichamen aangemaakt om het virus te bestrijden, na drie maanden was dat nog maar 17 procent. In de andere gevallen waren de aanwezige antilichamen drastisch gedaald en bij sommigen zelfs volledig verdwenen. Deze studie bevestigt hiermee sterke vermoedens na eerdere verkennende onderzoeken.

Hoe lang de antistoffen aanwezig blijven in het lichaam hangt volgens de onderzoekers af van de ernst van de besmetting. “Hoe hoger de piek, hoe langer de antilichamen in het bloed blijven”, legt hoofdonderzoeker Katie Doores aan ‘The Guardian’ uit.

Lichtere vorm

Doordat de antistoffen worden afgebroken, kunnen mensen dus een tweede maal besmet worden. Patiënten die nog een keer getroffen worden, zouden vermoedelijk een lichtere vorm van het virus krijgen. Volgens Robin Shattock, mede-auteur van de studie, is er namelijk zoiets als ‘immuungeheugen’. Hierdoor reageert het lichaam sneller op een besmetting en produceert het vlugger antistoffen om het virus te bestrijden. Toch kunnen de patiënten nog steeds besmet worden en het virus ook zelf doorgeven.

Gevolgen voor vaccin

Het bewijs dat antistoffen na een paar maanden weer verdwijnen, heeft een impact op de ontwikkeling van een vaccin. Indien de antistoffen na een aantal maanden weer afnemen, gebeurt namelijk hetzelfde bij een vaccin.

“Dat betekent dat de vaccins die ontwikkeld worden een sterkere bescherming moeten genereren of regelmatig toegediend moeten worden”, stelt universiteitsprofessor Stephen Griffin. Voornamelijk voor de meest kwetsbaren lijkt een jaarlijkse vaccinatie, zoals bij de griep, aan te raden.

