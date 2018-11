“Immens verlies voor Syrië”: gewapende mannen doden prominente Syrische activist AW

23 november 2018

16u54

Bron: Al Jazeera/ ANP 0 Gewapende mannen hebben een belangrijk boegbeeld voor het Syrische verzet gedood. Raed Fares was een prominent activist die een onafhankelijk radiostation runde en kritisch berichtte over zowel president Bashar al-Assad als de jihadistische opstandelingen. Hij werd vermoord in het stadje Kafranbel waar zijn radiostation gevestigd is.

Dat meldde het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Fares werd samen met zijn collega Hamoud al-Juneid neergeschoten “door onbekende schutters die in een busje voorbij reden”. Juneid stierf ter plaatse, Fares stierf later aan zijn verwondingen in Orient Hospital.



De activist had eerder in een opiniestuk in The Washington Post nog gewaarschuwd dat zowel de terroristen als het regime zijn radiozender als een bedreiging zagen. Fares zei herhaaldelijk te zijn ontvoerd en gemarteld door jihadistische rebellen. Ook zou de zender twee keer zijn gebombardeerd door het regime en hijzelf werd in 2014 al eens neergeschoten door leden van IS.

In zijn laatste berichtjes op Twitter schreef hij over protesten tegen “Ruland, Assad en andere terroristen”. Hij plaatste daarbij ook foto’s van zichzelf online samen met zijn twee zonen.

Kafranbel: 5 Oct 2018

Demonstration against Assad pic.twitter.com/2t09kk7Rbh Raed Fares(@ RaedFares4) link

Verlies

Op sociale media delen velen hun verdriet en ongenoegen. Zelfs Nasser Weddady, politieke analist in de Verenigde Staten, noemde de dood van Fares een “immens verlies voor vrijheidsstrijd in Syrië en die daarbuiten”. Marietje Schaake, lid van het Europees Parlement, zei dan weer dat “het onze taak is om Syriërs te blijven steunen in hun zoektocht naar vrijheid en democratie”.

The stream of terrible news continue to pummel us. Such an irreplaceable loss. Such a calamity. İyad el-Baghdadi | إياد البغدادي(@ iyad_elbaghdadi) link

#RaedFares peacefully fought for a free #Syria; free from the Assad dictatorship and free from jihadists like ISIS. That caused him to have many enemies, after all, his brave and effective reporting reached people all over the world 1/3 Marietje Schaake(@ MarietjeSchaake) link

R.I.P Raed Fares, the bravest nonviolent man I ever met. An immense loss to the cause of freedom in Syria and beyond. pic.twitter.com/C7ZZVVgaK0 Weddady(@ weddady) link