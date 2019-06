“Ik zou zeker luisteren”: Trump zou compromitterende informatie over politieke tegenstanders aannemen van buitenlandse bronnen IB

13 juni 2019

05u12

Bron: Belga, ABC 1 De Amerikaanse president Donald Trump ziet er geen graten in om schadelijke informatie over zijn tegenstanders aan te nemen indien buitenlandse bronnen hem die aanbieden. "Het is geen geval van bemoeienis. Indien ze informatie hebben, denk ik dat ik die zou aannemen", verklaarde Trump in een interview met televisiezender ABC vandaag.

EXCLUSIVE: Pres. Trump tells @GStephanopoulos he wouldn't necessarily alert the FBI if approached by foreign figures with information on his 2020 opponent: "It’s not an interference. They have information. I think I’d take it." https://t.co/yWRxMOsgiu pic.twitter.com/8Y4enHiqrd ABC News(@ ABC) link

"Als ik zou denken dat er misschien iets mis was, dan zou ik misschien naar de FBI gaan", vervolgde hij, verwijzend naar de federale politie. De opmerkingen van Trump komen er in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2020 en op het moment dat Trump in het Congres nog steeds onder vuur ligt in het onderzoek naar de Russische inmenging tijdens de verkiezingen in 2016.

Gevraagd of hij tijdens zijn verkiezingscampagne informatie zou aanvaarden van Rusland en China, of de federale politie zou bellen, antwoordde de president laconiek dat "hij het misschien alle twee zou doen". "Ik denk dat je misschien wel wil luisteren. Er is niets mis mee met luisteren."

“Standaardprocedure”

Het inwinnen van schadelijke informatie over politieke opponenten maakt volgens Trump deel uit van het standaardonderzoek naar de oppositie en is een gebruik dat door veel politici wordt toegepast, zegt hij. "Als iemand belt uit een land, laat ons zeggen Noorwegen, (en zegt) 'wij hebben informatie over jouw tegenstander' Oh, dan denk ik dat ik (die informatie) zou willen horen", aldus Trump.

De uitspraken van de president zorgden meteen voor opschudding in politieke middens. Jerry Nadler, voorzitter van de commissie Justitie in het Huis van Afgevaardigden, noemde ze "shockerend" en vroeg zich af waarom Trump het risico wil lopen om bij een buitenlandse mogendheid in het krijt te staan. "Een buitenlandse overheid mengde zich in 2016 in onze verkiezingen om Trump te ondersteunen, Trump verwelkomde die hulp en werkte vervolgens het onderzoek tegen. En nu zegt hij dat hij het allemaal opnieuw zou doen. Het is tijd om Donald Trump af te zetten", verklaarde senator Elizabeth Warren.

Russische agenten worden ervan beschuldigd dat ze de Democraten hebben gehackt en via WikiLeaks interne mails lekten in een poging om de kiescampagne van Hillary Clinton schade toe te brengen. Een deel van de beschuldigingen aan het adres van de president zijn gestoeld op een meeting die zijn zoon, Donald Trump Jr, en zijn schoonzoon, Jared Kushner, tijdens de campagne hadden met een Russische advocaat.

It is shocking to hear the President say outright that he is willing to put himself indebt to a foreign power... not to mention the foreign interference in an American election part. https://t.co/xlQoELsTif (((Rep. Nadler)))(@ RepJerryNadler) link

The #MuellerReport made it clear: A foreign government attacked our 2016 elections to support Trump, Trump welcomed that help, and Trump obstructed the investigation. Now, he said he'd do it all over again. It's time to impeach Donald Trump. https://t.co/yk25iGYpmC Elizabeth Warren(@ ewarren) link