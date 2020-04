“Ik zou geen seconde twijfelen”: Joe Biden over Michelle Obama als potentiële running mate KVDS

21 april 2020

12u39 0 Democratisch presidentskandidaat Joe Biden (77) heeft op de Amerikaanse televisie herhaald dat hij “geen seconde” zou twijfelen mocht voormalig first lady Michelle Obama (56) te kennen geven dat ze zijn running mate zou willen zijn voor de verkiezingen in november.

“Ze is briljant”, reageerde Biden op de vraag van een reporter van KDKA. “Ze weet hoe het werkt. Ze is echt een geweldige vrouw. De Obama’s zijn heel goede vrienden.”

Witte Huis

Het is niet de eerste keer dat Biden laat vallen dat hij Michelle Obama wel zou zien zitten als zijn potentiële vicepresident. Hij zei er meteen ook wel weer bij dat hij niet denkt “dat ze zin heeft om nog eens in het Witte Huis te wonen”.





Obama liet zelf ook al verscheidene keren verstaan dat ze geen ambities in die richting heeft. Onder meer in haar memoires ‘Becoming’ uit 2018 schreef ze: “Ik zal het hier rechtuit zeggen: ik heb niet de intentie om me verkiesbaar te stellen. Ooit.” Ze wil naar eigen zeggen focussen op haar organisatie ‘When We All Vote’, die mensen wil stimuleren om te gaan stemmen.”

Meer nog: Michelle Obama heeft haar steun voor de kandidatuur van Biden nog niet officieel uitgesproken. De afgelopen dagen maakten verscheidene Amerikaanse media er wel gewag van dat het nu niet meer lang zou duren. De steun van de immens populaire voormalige first lady kan Biden flink helpen. Vorig jaar kwam ze nog als ‘meest bewonderde vrouw’ uit een wereldwijde bevraging van databedrijf YouGov. Barack Obama (58) – die zijn steun wel al toezegde – kwam bij de mannen op de tweede plaats, na medeoprichter van computerbedrijf Microsoft en filantroop Bill Gates.

Het weerhoudt de fans van Michelle Obama en heel wat Democraten er evenwel niet van om te dromen. Desondanks zou ze volgens de Amerikaanse nieuwssite Politico niet op het lijstje met ruwweg een dozijn namen staan die Biden in alle ernst overweegt als running mate.

Volgens Biden zou het proces om een potentiële vicepresident te vinden nog maar pas begonnen zijn. “We zullen binnenkort het comité samenstellen dat zich daarmee bezig moet houden. En we zullen de potentiële kandidaten beginnen door te lichten”, zei hij nog.

Hij laat daarbij nog niet in zijn kaarten kijken, maar drukte er al op dat hij met een vrouw in zee wil gaan. “Mijn administratie moet representatief zijn voor de samenleving”, klinkt het.

Stacey Abrams

Bij de mogelijk kandidaten circuleren namen als die van senator en voormalige presidentskandidaat Kamala Harris en Stacey Abrams, die in 2018 de gouverneursverkiezing van Georgia verloor van haar Republikeinse tegenkandidaat. Abrams was de eerste Afro-Amerikaanse vrouw van een grote partij die een gooi deed naar het gouverneurschap van een Amerikaanse staat.

Lees ook: Elizabeth Warren zou ‘ja’ zeggen als Biden haar als running mate vraagt

Bekijk ook:

Biden belooft dat zijn vicepresident een vrouw wordt



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.