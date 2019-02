“Ik zie je graag. Ik ben beschoten op het werk”: vrouw deelt laatste bericht van man na schietpartij Aurora en hoe ze ontdekte dat hij dood was KVDS

18 februari 2019

17u51

Bron: Facebook, USA Today, NY Post 0 “Ik zie je graag. Ik ben beschoten op het werk.” Die twee zinnen liepen vrijdagmiddag binnen op de mobiele telefoon van Terra Pinkard uit Oswego in de Amerikaanse staat Illinois. Ze kwamen van haar man Josh (37) en deden haar adem stokken. Op Facebook vertelde ze gisteren hoe ze hem tevergeefs probeerde te bereiken, hoe ze naar hem op zoek ging en hoe ze uiteindelijk ontdekte dat hij een van de dodelijke slachtoffers was van een dolle schutter in een fabriek in Aurora.

Het was werknemer Gary Martin (45), die het vuur opende bij de Henry Pratt Company in de staat Colorado. Daar worden kleppen gemaakt voor leidingen. De man had net na 15 jaar dienst te horen gekregen dat hij ontslagen werd en dat deed zijn stoppen doorslaan. Hij doodde 5 personeelsleden – waaronder de fabrieksbaas en de personeelsmanager – en werd uiteindelijk zelf doodgeschoten door de politie. Maar niet voor hij eerst nog zes anderen verwondde tijdens een vuurgevecht.

Emotionele post

Terra Pinkard schrok op toen het berichtje van haar man iets voor half twee binnenliep op haar mobiele telefoon. Toen ze het opende, las ze: ‘Ik zie je graag. Ik ben beschoten op het werk.’





“Ik moest het een paar keer lezen, eer ik besefte wat er stond”, schrijft ze in een emotionele post op Facebook. “Ik belde hem verscheidene keren op zijn mobiele telefoon, stuurde hem berichten en probeerde FaceTime, maar kreeg geen reactie. Ik belde naar zijn fabriek en daar nam een vrouw op. Ze vertelde me dat ze zichzelf gebarricadeerd had in haar kantoor en dat er overal politie was. Mijn hart zonk me in de schoenen. Ik zette meteen mijn kinderen in de wagen en reed erheen.”





De politie had de wegen naar het bedrijf echter afgesloten en toen ze een agente aansprak, kon die haar geen details geven over wat er precies gebeurd was. “Ik reed daarop naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis”, gaat ze verder. “Maar daar was hij niet. Vervolgens reed ik naar het op één na dichtstbijzijnde ziekenhuis. Maar ook daar was hij niet. Terwijl ik er op nieuws wachtte, kwamen aalmoezeniers, buren en collega’s bij me zitten en mijn hand vasthouden. Ik wachtte urenlang.” (lees hieronder verder)

Uiteindelijk kon ze iemand bereiken bij de politie van Aurora en die vertelde haar dat er een verzamelplaats was voor de families van de slachtoffers. “Ik weet niet hoe mijn lichaam erheen is gereden, maar dat deed het”, vertelt ze. “De politie vertelde ons dat er doden waren. Een agent las de naam voor van mijn man. Ik ben onmiddellijk vertrokken. En heb mijn kinderen opgehaald.”

Met de hulp van een aalmoezenier – haar familieleden zaten op het vliegtuig richting Oswego – wachtte haar de vreselijke taak om haar kinderen te vertellen dat hun papa niet meer naar huis zou komen. “Het was het moeilijkste wat ik ooit gedaan heb”, schrijft ze daarover.

Sterven

Ze getuigt ook over hoe alles haar nu aan haar echtgenoot herinnert. “Er is me al verscheidene keren gevraagd om iets over hem te vertellen, maar ik kan het niet zonder in te storten. Ik huil zelfs terwijl ik dit schrijf. Ik zou van de daken willen schreeuwen hoe geweldig Josh was. Hij was briljant. De slimste persoon die ik ooit ontmoet heb. Mijn beste vriend. De man die me in vreselijke situaties zoals deze gezegd zou hebben dat alles in orde zou komen. De man die aan het sterven was en toch nog enkele seconden de helderheid van geest had om me een laatste berichtje te sturen om me te zeggen dat hij me graag zag. De komende dagen zal ik moeten bedenken hoe ik afscheid kan nemen van een man van wie ik altijd zei dat ik niet zonder hem kon leven.” (lees hieronder verder)

Het bericht van de vrouw werd intussen al duizenden keren gedeeld en bijna 5.000 mensen staken haar met een troostende en meelevende reactie een hart onder de riem. “Het hele land rouwt met je mee en bidt voor jou en je lieve kinderen”, klinkt het onder meer. “Ik hoop dat je een beetje rust en hoop mag vinden in alle herinneringen die je hebt aan je geweldige echtgenoot.”

Naast Josh Pinkard waren er nog vier andere dodelijke slachtoffers bij de schietpartij. Zij werden intussen geïdentificeerd als Clayton Parks (32), Russell Beyer (47), Vicente Juarez (54) en Trevor Wehner (21). Die laatste was een student die net aan de eerste dag van zijn stage was begonnen. Gisteren verzamelden ook ongeveer 1.700 mensen voor een stille wake.

Wapenvergunning

De schutter bleek overigens niet over een wapenvergunning te beschikken. Die was volgens de politie in 2014 ingetrokken, nadat een achtergrondonderzoek aan het licht bracht dat de man een veroordeling op zijn naam had in de staat Mississippi. Hij kreeg het bevel zijn wapen in te leveren, maar deed dat nooit volgens politiechef Kristen Ziman van Aurora.