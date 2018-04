"Ik zei tegen de arts: 'U bent gek, ik ben niet eens zwanger'": 40 minuten later had Nicole (38) baby op de wereld gezet Ingrid Willems

21 april 2018

21u17 275 Bevallen van een kindje terwijl je niet weet dat je zwanger bent. Het overkwam de 38-jarige Nicole Liefhebber uit het Nederlandse Eerbeek. Ze had nota bene al drie kinderen op de wereld gezet. Drieënhalve maand na de geboorte van Lisa - op 30 december - vertelt Nicole haar bijzondere verhaal. "Ik zei tegen de arts: 'U bent gek, ik ben niet eens zwanger.'"

"Ik weet nog dat ik op de bank met mijn partner Theo keek naar het programma I didn’t know I was pregnant. We keken elkaar ongelovig aan, die vrouw was 40, had al zes kinderen en kreeg een kindje zonder dat ze wist dat ze zwanger was. Ja hoor, hoe kan dat nou? Dan voel je toch wel dat je zwanger bent? We hadden op dat moment zelf drie kinderen. Nou, die drie keer heb ik écht wel geweten dat ik zwanger was. En nu, nu is mij hetzelfde overkomen. In nog geen uur tijd veranderde onze wereld compleet. Beviel ik, zonder dat ik wist dat ik zwanger was, van onze gezonde dochter Lisa."

Achteraf kan ik verklaren dat die vermoeidheid óók door de zwangerschap kwam Nicole Liefhebber

"Het is belangrijk om te weten dat we als gezin een enorm zware tijd hebben vanwege het autisme van onze oudste zoon Thijs, die 12 jaar is. Hij vertoont door zijn stoornis agressief gedrag. Psychisch en lichamelijk heb ik nog net genoeg energie om op te staan en voor onze drie kinderen te zorgen. Ik was ook ontzettend moe. Achteraf kan ik verklaren dat die vermoeidheid óók door de zwangerschap kwam. De zorg om mijn zoon nam me zo in beslag dat ik niet eens in de gaten kon hebben dat ik zwanger was."

Rugpijn

"Het begon op 29 december. Mijn menstruatie kondigde zich aan. Netjes op tijd, want ik slik de pil. Ik deed een tampon in, alleen zat hij ditmaal vervelend. Dus tampon er maar uit en over op maandverband. Die nacht sliep ik slecht, had ik rugpijn. Nam twee pijnstillers en sliep verder. Ik besloot die zaterdagochtend niet met Theo mee te gaan naar Duitsland, waar we vuurwerk zouden kopen. Ik had nog steeds last van mijn rug. Toen Theo thuiskwam ging ik even naar bed."

"Na 5 minuten stond Theo met onze zoon Thijs naast mijn bed. Thijs was bekogeld met vuurwerk en had een behoorlijke brandwond. Gelukkig vielen zijn verwondingen mee. Ik had al wel de politie gebeld omdat er vuurwerk naar Thijs was gegooid. De agent kwam om half twee. Met een dekentje ging ik op de bank liggen om het gesprek mee te kunnen krijgen. Toen voelde ik een soort van een plofje in mijn buik en ik merkte dat ik vloeide. Ik was bang dat ik doorlekte. Ik ben maar stil blijven liggen en hoopte dat de agent snel vertrok. Die ging om twee uur weg. Kon ik eindelijk naar het toilet."

Het gekke is, ik heb alles gedaan wat verboden is als je zwanger bent: drinken, roken, rood vlees gegeten Nicole Liefhebber

Vreselijke rit

"Toen ik opstond was de rugpijn zó hevig en kreeg ik een enorme druk op mijn anus. Alsof mijn darmstelsel eruit wilde. De pijn werd op het toilet alleen nog maar heviger en Theo belde de spoedlijn van de huisartsenpost. De assistent was aanvankelijk nogal boos, want waarom zo paniekerig doen over menstruatiepijn? We moesten maar met de auto naar de spoedpost van het ziekenhuis in Apeldoorn komen, 25 minuten rijden vanaf ons huis."

"De rit was vreselijk, ik had zo veel pijn en raakte in paniek. Wat is dat voor pijn?? Toen ik het ziekenhuis kwam, zag iedereen dat dit niet zomaar pijn was. De arts stond klaar om me te onderzoeken. Ze vroeg of ze me even mocht toucheren. Vreemde vraag vond ik, maar oké. Maar ik menstrueer wel, ik hoop dat u dat niet vervelend vindt, zei ik nog. De arts voelt en voelt en zegt dan: mevrouw ik voel een hoofdje, u bent aan het bevallen. Ik kijk haar aan, schiet in de lach en zeg: 'U bent gek! Ik bén niet eens zwanger'."

Niemand wilde ons geloven. Waarom zou ik het verzwijgen? Zoiets moois verstop je toch niet? Nicole Liefhebber

Baby in rug

"Met een brancard werd ik vervolgens naar de verloskamer gereden. Wat er dan in je hoofd omgaat, dat is met geen pen te beschrijven. Eigenlijk waren mijn gevoelens verdoofd. Ik was om 15.15 uur op de spoedpost en om 15.55 uur lag er een baby op mijn buik. Hoe heb ik dit nooit kunnen voelen? Bleek ik Lisa in mijn rug te hebben gedragen. Mijn darmen en buikspieren hadden geen ruimte gemaakt voor de baby. Daarom was ik ook nauwelijks dikker geworden. En door de pil ben ik gewoon blijven menstrueren."

"Ja, en dan komt het moment dat je je familie en vrienden moet gaan bellen. Niemand wilde ons geloven. Dat vind ik pijnlijk, mensen die denken dat ik het bewust heb verzwegen. Waarom zou ik dat doen? Zoiets moois verstop je toch niet? Dat vind ik wel jammer, geen roze slingers thuis, geen echo’s en geen zwangerschaptest. Geen enkele tastbare herinnering aan de tijd van mijn zwangerschap. En het gekke is, ik heb alles gedaan wat verboden is als je zwanger bent: drinken, roken, rood vlees gegeten. En tóch een gezonde dochter. Niet dat dat een vrijbrief is hoor. Hoewel Lisa niet was gepland, zijn we ontzettend blij met haar. Moet je zien, zó schattig! En oh ja, morgen (afgelopen woensdag, red.) moet ik naar het ziekenhuis. Laat ik me toch maar steriliseren."

Wel jammer, geen roze slingers thuis, geen echo’s, geen test. Geen enkele tastbare herinnering aan de tijd van mijn zwangerschap Nicole Liefhebber

Onverwachte bevallingen vrij uitzonderlijk

Het komt voor, maar het is best uitzonderlijk: baby's die na 9 maanden zwangerschap worden geboren zonder dat de vrouw wist dat ze zwanger was. In het Zwolse Isala Ziekenhuis komen volgens woordvoerder Dorien Breukelman eens in de twee maanden onverwachte zwangerschappen voorbij, op een totaal van 3.800 geboortes per jaar. Bij dat aantal van zes zitten ook vrouwen die ver in hun zwangerschap ontdekken zwanger te zijn, bijvoorbeeld na 20 of 30 weken. De afdeling gynaecologie van Isala is met achttien gynaecologen één van de grootste van Nederland.