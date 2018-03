“Ik zal weer stappen”: papa die verlamd raakte bij bomaanslag in Manchester heeft opnieuw gevoel in benen na alternatieve therapie IVI

26 maart 2018

09u38

Bron: Daily Mirror 1 Tien maanden geleden vielen er 22 doden en 120 gewonden bij een zelfmoordaanslag in de Manchester Arena. Een van de zwaargewonden was Martin Hibbert (41) die zijn dochter vergezelde naar het optreden van Ariana Grande die avond. Hibbert raakte verlamd en zou volgens dokters nooit meer kunnen stappen. “Ze vertelden me dat ik maar beter mijn iPad kon neerleggen toen ik op het internet naar alternatieve therapieën begon te zoeken”, vertelt Hibbert in de Britse krant Daily Mirror. Maar een van die therapieën blijkt nu een mirakel te zijn voor de man en zijn gezin: hij heeft opnieuw gevoel in zijn benen.

Martin Hibbert was de enige persoon die zo dicht bij de ontploffing stond en het toch overleefde. De spijkerbom van terrorist Salman Abedi zorgde er wel voor dat de schade aan Hibberts ruggenmerg zo groot was dat hij volgens dokters voor de rest van zijn leven in een rolstoel zou moeten zitten. Tijdens zijn revalidatie hoorde Hibbert over therapeut Ken Ware, die in Queensland (Australië) een uniek revalidatieprogramma heeft. “Ik ben altijd vastberaden geweest. Toen dokters mij de foto’s toonden van mijn ruggengraat, dacht ik ‘hoe durven jullie zeggen dat ik nooit meer zal stappen? Ik zal het jullie wel tonen.’ Dat is wie ik ben.”

Samen met zijn vrouw Gabby (45) vloog de man begin deze maand naar het NeuroPhysics Therapy centrum in Australië. En slechts enkele uren nadat de behandeling werd gestart, bewogen Hibberts tenen opnieuw. “Het was ongelofelijk”, zegt Hibbert. “Ik lag in bed tv te kijken toen ik de eerste bewegingen zag. Ik kon nog niets voelen, maar mijn tenen bewogen uit zichzelf. De volgende ochtend kon ik ze zelf naar voor en achter duwen.” Twee weken later, aan het einde van de behandeling, was hij al in staat zichzelf op te trekken en recht te staan, zijn benen te kruisen, op handen en knieën te kruipen en te fietsen.

Opnieuw gevoel

De therapie van Ken Ware traint de hersenen om impulsen te sturen via een andere weg en zo de beschadigde zenuwen te ontwijken. “Je kan pezen en spieren zien bewegen onder de huid”, vertelt Hubbert. “Ik heb een grote glimlach op mijn gezicht en ik vraag mij constant af of het wel echt is.”

Maar het is wel degelijk echt, want sinds vorige week zijn het niet enkel de bewegingen die terugkomen maar ook het gevoel. Zo heeft hij opnieuw gevoel in zijn tenen, benen en onderlichaam. “Het voelde alsof ik in mijn tenen genepen werd. Wetende dat pijn terug voelbaar is, is ongelofelijk. Volgens de kliniek geeft dat goede hoop voor de toekomst.” Tien maanden na de aanslag is Hibbert dan ook meer dan ooit overtuigd dat hij opnieuw zal stappen. “Vanaf het moment van de aanslag wou ik twee vingers opsteken naar de terrorist en zeggen: ‘je kan mijn benen wegnemen, maar je gaat niet mijn leven wegnemen’”, zegt hij.

Alfie

Hibbert heeft wel nog een lange weg te gaan, want stappen kan hij nog niet. “Ik blijf doorgaan tot het lukt”, zegt hij. “Mijn doel is om opnieuw met mijn hond Alfie te gaan wandelen.” De man is nu terug in Groot-Brittannië, maar zal ook thuis dagelijks een programma afwerken om opnieuw te kunnen stappen. In de herfst plant hij om terug naar Australië te reizen voor een tweede sessie van de behandeling. “Ik voel me vrij en sterk voor het eerst sinds de aanslag”, zegt Hibbert vastberaden.

We’ve fell in love with Australia. Back again 6 months time. Will call Oz our second home.🇦🇺♥️ pic.twitter.com/ERNe4FCFUr Martin Hibbert🐝(@ MartinHibbert) link