“Ik zal je nooit vergeten”: vrouw neemt uitgemergelde wolf mee naar haar garage SVM

02 februari 2019

16u08

Bron: Le Parisien/AD 26 In de Franse Pyreneeën heeft een wolf zijn laatste uren doorgebracht in het bijzijn van een jonge vrouw. Het oude en uitgemergelde dier liet toe dat ze hem een koord om de nek deed en meenam naar haar garage.

Het bijna tandeloze dier zat onder het ongedierte en reageerde niet meer op prikkels toen Lindsay Negre hem binnenhaalde. Uiteindelijk heeft een dierenarts hem laten inslapen, meldt de krant Le Parisien. “Een vrij uitzonderlijk verhaal”, volgens wolvendeskundige Anthony Kohler. “Ik geloof niet dat we dit eerder in Frankrijk meegemaakt hebben.”

Het was al de derde keer in korte tijd dat Negre de wolf opmerkte. Op 12 januari kwam ze de eerste keer oog in oog te staan en slaagde ze erin een unieke foto te nemen. “Ik mocht probleemloos tot op tien meter komen.”

Op 19 en 29 januari volgden nog twee confrontaties. “Ik heb nooit schrik gehad, hij was niet meer agressief. Hij liet zijn kopje constant in de sneeuw vallen en kon nog amper op zijn poten staan. Ik wilde niet dat hij omver gereden zou worden door een auto.”



“Rond de tien jaar”

Volgens experts is het zeer uitzonderlijk dat een wolf de bewoonde wereld opzoekt als hij stervende is. Wolven komen net als vossen wel in de bewoonde wereld om eten te zoeken, maar laten zich vrijwel nooit aanraken. In het wild sterven wolven tussen 8 en 10 jaar. “Deze was rond de tien jaar”, schat de deskundige in.



Autopsie moet nu uitwijzen hoe oud de wolf exact was en waaraan het dier leed. De mogelijkheid bestaat ook dat hij vergiftigd werd of geraakt werd door een kogel. “Ik zal je nooit vergeten”, schreef Negre als afscheid op sociale media.