"Ik zag verwrongen lichamen en verwrongen fietsen. Er kon geen hulp meer baten" TK

07u46

Bron: NY Times, Daily Mail 68 AFP Tijdens een terroristische aanslag in het centrum van Manhattan gisterenavond reed een man met een truck in op wandelaars en fietsers. Hij bracht daarbij minstens acht mensen om het leven en maakte meer dan tien gewonden. Daarna kwam hij tot stilstand tegen een schoolbus. Volgens getuigen lag de weg bezaaid met lichamen.

Advocaat Tom Kendrick (36) was aan het joggen niet ver van de plaats van de aanslag. "Ik liep letterlijk op de chaos op het fietspad af", vertelde hij aan de New York Times. "Ik zag eerst een toegetakeld lichaam en een fiets in de struiken. Iets verder lagen dan nog drie lichamen dicht bij elkaar. Ik liep op hen af om te kijken of ik kon helpen, maar ze hadden geen hulp meer nodig - ze waren al dood. Anderen zaten onder het bloed en waren buiten bewustzijn, met verwrongen ledematen. Het was ijzingwekkend en verschrikkelijk. Het is zo surrealistisch."

De man was in shock. "Die mensen zijn er niet meer. Ik keek naar dode lichamen."

Twee wapens

Een andere getuige zag hoe de truck van de verdachte tegen een schoolbus botste. "Ik liep op de crash af, de brug op. En toen zag ik een man met twee wapens, die in het rond liep. Ineens klonken er vier schoten, en we liepen allemaal terug weg. De politie kwam uit het niets opdagen. Het gebeurde allemaal zo snel." Achteraf bleek dat de man een paintballgun en een luchtgeweer met zich meedroeg.

De aanslag vond plaats in een gebied met verschillende scholen, die op dat moment net hun lesdag afsloten. Student Hiro Kimura (15) hoorde 'een grote crash'. "Daarna volgden schoten, en we zagen kinderen weglopen van de plaats van de aanslag." Een andere studente, Oliva Raykhman (14), zag de bus waartegen de verdachte tot stilstand kwam. "Ze moesten door de ramen zagen en waren glas aan het breken om de kinderen eruit te halen. Een man bedekte een kind met een deken, een ander kind zat vast. We zijn dan een gebouw ingelopen en daar hebben we ons verstopt. We kropen met 15 in een kelder, maar algauw waren er meer dan 50 mensen."

Getraumatiseerd

Volgens een moeder zijn veel jonge scholieren getraumatiseerd. Haar dochter, die ze niet noemt om privacyredenen, kwam in aanraking met de terrorist. "Ze stond recht voor de schutter. Hij had twee wapens in zijn handen. Ze kan zich niet veel meer herinneren."

Adria Menezes (45), kwam twee kinderen ophalen waarop ze moest babysitten. "Ik hoorde ineens auto's botsen en zag een gele schoolbus als een gek rijden. Niet veel verder zag ik een man met donker haar en een muts. Hij liep snel, schreeuwde onverstaanbare dingen en schoot op auto's. We doken allemaal naar de grond."

Geur van vuurwapens

John Williams (22) was in de buurt van de plaats waar de verdachte neergeschoten werd. "Ik kwam net buiten en zag een man met twee wapens. Ik kon de schoten nog ruiken, het was een indringende geur. Ik was erg ongerust." Volgens de man klonken er in totaal vijf à tien schoten.

Student Ruben Cabrera dacht eerst dat het om een grap ging. "Toen de eerste schoten klonken, zag ik kinderen lachend weglopen. Ik dacht eerst dat het om een prank ging. Ik ken die locatie, en ik dacht dat daar nooit een schietpartij zou plaatsvinden."

Toen hij dichterbij kwam, moest hij dat beeld bijstellen. "Ik zag de hulpdiensten en agenten toesnellen, en besefte wat er gebeurd was. Op het fietspad zag ik twee lichamen onder witte lakens, en naast hen lagen verwrongen fietsen. Ze zagen eruit alsof er een voertuig was over gereden."

