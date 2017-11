"Ik zag met eigen ogen hoe de dijen van een overledene in stukken gesneden en opgegeten werden" Sven Van Malderen

16u02

Bron: Francetvinfo.fr 0 Rv Een beeld uit de CNN-reportage. Twee weken geleden pakte CNN uit met een reportage over moderne slavernij in Libië. De Amerikaanse zender filmde er hoe jonge vluchtelingen en migranten verkocht werden aan de hoogste bieder. Zo ging een sterke 'landarbeider' van de hand voor 1.200 dinar (zo'n 740 euro; nvdr). Een van de slachtoffers getuigt nu bij France Info over de hel die hij meegemaakt heeft. De Kameroener wist zijn vrijheid terug te kopen en woont intussen al bijna een jaar bij een van zijn naasten in Frankrijk.

In januari 2015 besloot Valentin (32) samen met zijn jongere zus zijn thuisland achter zich te laten. Bestemming: Eldorado, oftewel Europa. De jongeman doorkruiste Nigeria en Niger om dan via Debdeb de grens tussen Algerije en Libië te bereiken. Daar betaalde hij 500 euro aan een mensensmokkelaar om 's nachts door de woestijn te reizen. Tijdens die doortocht zou het noodlot toeslaan.

"De heren die op ons afkwamen, waren allemaal gewapend met een kalasjnikov", aldus Valentin. "Ze riepen tegen ons in het Arabisch en verplichtten ons achteraan in de wagen te stappen. Voor we vertrokken, werden we vastgebonden. Drie kinderen die bij ons zaten, begonnen even later te wenen. De bestuurder is gestopt, heeft hen als een zak aardappelen op de grond gegooid en met een schot afgemaakt."

"Vrouwen werden verkracht"

Het konvooi reed daarop urenlang verder. "Tot we op een afgesloten plek kwamen. Meer dan 1.500 zwarten leefden daar samen. Mannen, (zwangere) vrouwen met hun kinderen,... Alles zat er op elkaar gepropt. Sommigen leken daar al maanden of zelfs jaren te zitten."

De nieuwkomers werden van elkaar gescheiden en een eindje meegenomen in de woestijn. "We werden geslagen en moesten onder bedreiging van hun geweren met ons gezicht tegen de grond gaan liggen. De aanwezige vrouwen werden vervolgens verkracht."

Angst regeert

Het was de laatste keer dat Valentin zijn zus nog zou zien. Hijzelf moest verplicht als slaaf werken, in de velden of op een bouwterrein. "Ik bleef een à twee weken op dezelfde plek, daarna kreeg ik een nieuwe baas. Ik spreek geen Arabisch, dus ik kon moeilijk verstaan wat er gezegd werd."

Angst regeerde in het kamp: wie durfde te ontsnappen, werd zonder pardon vermoord. "We werden ook uitgehongerd. Ik heb met eigen ogen gezien hoe enkele kerels de dijen van een overledene in stukken sneden en opaten."

"Zetje in de rug"

Na twee maanden wist Valentin met de hulp van een smokkelaar dan toch te ontkomen. Hij trok naar Tripoli en stak in een schamel bootje de Middellandse Zee over. Vanuit Italië reisde hij tot slot richting Frankrijk.

De veelbesproken CNN-reportage heeft hij natuurlijk gezien. "Dat gaf mij het zetje in de rug om mijn verhaal te doen. De wereld moet weten wat voor gruwel migranten in Libië meemaken."