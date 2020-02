“Ik zag geen andere uitweg meer”: wanhopige mama filmt de vreselijke gevolgen van pesterijen bij haar zoon met dwerggroei Sven Van Malderen

20 februari 2020

12u15

Bron: News.com.au 0 Een Australische jongen met dwerggroei (9) wordt door zijn klasgenoten zo zwaar aangepakt dat hij liefst van al dood wil. Zijn moeder filmde een van zijn uitbarstingen om aan te tonen hoe diep de pesterijen op hem inhakken. De beelden gaan door merg en been. “Normaal hou ik dit soort momenten privé, maar nu zie ik geen andere uitweg meer”, vertelt Yarraka Bayles. Haar hartverscheurende noodkreet mist z’n effect niet: Quaden kan op massale steun vanuit de hele wereld rekenen nu haar Facebookfilmpje door internationale media opgepikt is.

“Geef mij een touw, ik wil zelfmoord plegen”, roept de jongen in tranen na een zoveelste incident. “Ik wil mezelf in het hart steken. Ik wil dat iemand mij vermoordt. Ik wil nu dood.”

“Ouders en leerkrachten moeten met hun eigen ogen zien wat pesten teweeg kan brengen”, pikt de vrouw uit Brisbane in. “Vragen jullie je soms af waarom kinderen zelfmoord plegen? Hier zie je het antwoord. Neem jullie verantwoordelijkheid en voed jullie kinderen deftig op.”

“Pesterijen, scheldpartijen, ruzies,... Elke dag opnieuw datzelfde liedje. Is er iemand die raad weet, zodat aan deze kwelling eindelijk een einde kan komen? Ik heb al enkele goede tips gekregen, maar die volstaan niet.”

Machteloos

Bayles laat duidelijk merken dat ze machteloos staat. “Mensen moeten weten hoe erg dit ons als gezin kwetst. Al die campagnes tegen het pesten... Ze werken niet.”

“We kunnen dit niet meer aan. We houden ons zo sterk mogelijk, maar het is te veel geworden. Ik moet hem constant in de gaten houden, anders zou hij zelfmoord plegen.”

“Ik heb al ontelbare keren met de school aan de lijn gehangen. Leerlingen die voor het eerst geconfronteerd worden met zijn aandoening beginnen hem meteen te pesten.”

Waarschuwende vinger

De moeder legde ook uit waarom Quaden zo van streek is. “Toen ik hem ging halen, zag ik hoe een student hem op het hoofd tikte en ‘grapjes’ maakte over zijn lengte. In volle hysterie is hij naar de wagen gerend, want hij wil niet dat ik op de speelplaats een scène maak.”

“Het voelt aan alsof ik faal als ouder, maar het onderwijssysteem gaat ook zeker niet vrijuit. Het resultaat is dat ik nu een zoon heb die dagelijks kampt met zelfmoordneigingen.”

Bayles steekt ook nog een waarschuwende vinger op. “Ouders, dit kan ook jullie kind overkomen. Of misschien is jullie zoon of dochter net de pestkop die iemand anders over de rand duwt. En dan verliezen we als maatschappij weer een kind aan pesterijen. Dit is onze realiteit.”

“Ik was in shock”

Quaden ondernam al een zelfmoordpoging toen hij amper... zes jaar oud was. “Ik was in shock”, aldus Bayles. “Hoe kon hij daar op die leeftijd al zo hard mee bezig zijn? Ik legde hem uit dat wat hij deed onherroepelijk kan zijn, maar hij heeft het daarna nog verschillende keren geprobeerd.”

“Het overlijden van zijn grootvader heeft hem zwaar aangegrepen, zijn jongere halfbroer is ook dood geboren. Hij dacht dat hij weer bij hen zou zijn als hij naar de hemel ging.”

“Negeer de pestkoppen, krijgen we soms als raad. Maar dat lost het probleem natuurlijk niet op. Zoiets moet meteen aangepakt worden. Eigenlijk zou ik telkens een live video moeten maken als zo’n incident zich voordoet. Hopelijk verandert er nu iets, zodat andere families bespaard blijven van deze ellende.”

Storm van reacties

De dappere getuigenis van Bayles heeft alvast een storm van reacties losgeweekt. Volslagen onbekenden willen hun kinderen met Quaden laten spelen. Leeftijdsgenootjes zouden graag zijn pennenvriend worden. Steunbetuigingen op sociale media swingen de pan uit.

Ook de sportwereld laat van zich horen. Als grote fan van de Indigenous All Stars (een Australisch rugbyteam; nvdr) mag Quaden volgende zaterdag samen met de ploeg het veld op.

Zijn grote idool Latrell Mitchell blikte een filmpje voor hem in. “Hey Quaden... We weten dat je in een lastige periode zit, maar weet dat we jou hier allemaal steunen. We willen dat je er volgend weekend bij bent. Leid ons maar het veld op. Het zal meer betekenen voor ons dan voor jou, vriend. Hou je taai, we wensen je het allerbeste.”