"Ik zag dat ze schrik had": 10-jarig meisje pleegt zelfmoord nadat filmpje met pesterijen online verschijnt

Bron: New York Daily News 157 Facebook Ashawnty Davis. Een tienjarig meisje uit Aurora (Colorado) heeft zelfmoord gepleegd nadat een filmpje waarin ze gepest werd op sociale media verspreid werd. Ashawnty Davis lag nog twee weken aan een beademingsmachine, maar hulp kon niet meer baten. "Ik ben er kapot van", reageerde haar vader Anthony. "Ze maakte net iedereen vrolijk."

Eind oktober raakte Ashawnty verwikkeld in een gevecht. "Dat was haar nooit eerder overkomen. De knokpartij werd gefilmd en die beelden zijn vervolgens online beland. Daar kon ze niet mee leven."

"Haar tegenstandster was een meisje dat haar al eerder gepest had. Andere kinderen stonden toe te kijken. Ik zag in het filmpje dat mijn dochter schrik had", voegt haar moeder Latoshia toe.

Facebook Een fragment uit het bewuste filmpje.

"Van zodra die video op het internet te zien was, is er iets in haar geknapt. Ze werd nog harder gepest en kon niet langer leven met de schaamte. Twee weken later probeerde ze een einde aan haar leven te maken."

De ouders vinden het belangrijk dat ze hun verhaal kunnen delen. "Hier moet een einde aan komen en dat kan enkel als we er onze kinderen over aanspreken. Let op de signalen, cyberpesten gebeurt echt en kan iedereen overkomen", waarschuwen ze.

De school leeft mee met de nabestaanden. "Een professioneel team staat klaar om mentale steun te bieden aan onze leerlingen", klinkt het. "Pesterijen van welke aard ook horen hier niet thuis, er was zelfs al een preventieplan in werking. Toen we dit filmpje onder ogen kregen, hebben we onmiddellijk de politie verwittigd. We wensen wel nog te benadrukken dat dit voorval buiten de schooluren gebeurd is."