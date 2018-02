"Ik wou dat mijn stem zou blijven voortbestaan als ik het niet zou halen": student filmt zichzelf tijdens schietpartij Florida LG

23 februari 2018

12u33

David is student aan de middelbare school in Florida waar ex-student Nicolas Cruz op Valentijnsdag een bloedbad aanrichtte. Toen David zich realiseerde dat het geen brandoefening was, haalde hij zijn smartphone boven om in een video de stand van zaken vast te leggen. "Indien ik het niet zou halen, wou ik dat mijn stem en ziel zou blijven voortbestaan."