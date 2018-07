"Ik wou al jaren weten hoe het voelt om iemand te vermoorden": 23-jarige geeft zich aan en bekent moord op vrouwelijke lifter mvdb

09 juli 2018

19u03

Bron: Le Journal Du Dimanche 1 "Ik wou al jaren weten hoe het voelt om een moord te plegen", dat verklaarde Mathieu D. toen hij zich op 21 juni spontaan ging aangeven bij de politie in de Franse stad Montélimar. Hij bekent dat hij twee dagen eerder een vrouwelijke lifter heeft vermoord. De krant Journal Du Dimanche publiceerde gisteren delen uit het verhoor.

De agenten van dienst schrikken van de koelbloedigheid die de jonge twintiger aan de dag legt. Mathieu D. deelt hen uiterst kalm mee dat hij zonder een specifiek doel 's namiddags achter het stuur van zijn rode Renault Kangoo kroop en begon te rijden. Hij ziet een vrouw van "30 of 35" liften en besluit te stoppen. De vrouw "die gewoon gekleed gaat" vraagt of hij haar naar het Zuid-Franse Sommières kan brengen, zo'n honderd kilometer verderop. Mathieu D. stemt in. De rit duurt via de snelwegen zo'n anderhalf uur, maar de twee zitten in totaal bijna vijf uur bij elkaar in de wagen. Zij vermoedt niets, hij broedt op zijn moordplan.

Rond 22 uur 's avonds wil de vrouw - wiens identiteit gekend is, maar niet is vrijgegeven - uitstappen. Mathieu D. haalt plots een jachtmes boven en slaat de vrouw verschillende keren met het lemmet. "Ze vertelde me dat ze niet wilde sterven (...) Ik vertelde haar dat ik enkel wou weten hoe het voelt om iemand te vermoorden. Ik sloeg haar meerdere keren en raakte haar in de hals, op het hoofd en op het hart."

Hij haalt het lichaam uit de wagen en neemt vervolgens de vlucht. Twee dagen later meldt Mathieu D. zich bij de politie. "Iemand vermoorden, daar liep ik al jarenlang mee rond. Eigenlijk beviel het me niet, een moord plegen deed me hoegenaamd weinig, ik genoot er niet van", legt hij rustig uit aan de ontdane speurders. "Het lichaam zou toch ontdekt worden, dus nam ik liever zelf het voortouw, vandaar dat ik me nu aangeef", aldus nog Mathieu D. in zijn verhoor.

De man geeft nog aanwijzingen waar hij het lichaam heeft achterlaten. Agenten in Sommières treffen het lijk enkele uren later aan. Mathieu D. is in staat van beschuldiging gesteld en wacht nu in voorarrest op zijn moordproces.