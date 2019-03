“Ik wist zeker dat ik zou sterven”: IS-gevangene vertelt hoe hij twee keer aan onthoofding ontsnapte Sven Van Malderen

05 maart 2019

14u08

Bron: The Sunday Times 0 Zes keer gevangengenomen door IS, twee keer op het nippertje ontsnapt aan een onthoofding: het verhaal van Ani Hussein Mosa leest als een ware thriller. In ‘The Sunday Times’ vertelt de 31-jarige Syriër wat hij precies meegemaakt heeft.

Mosa maakt deel uit van de Shaitat, een conservatieve moslimstam die samen met de Syrische Democratische Strijdkrachten tegen IS vecht. Maandenlang moest hij de nietsontziende gruwel van de extremisten ondergaan.

In januari belandde hij een laatste keer in hun klauwen. “We moesten met 53 in een caravan kruipen, om te urineren moesten we een stuk plastic gebruiken. Er was amper lucht. Eén man werd ziek en is na drie dagen overleden. De volgende ochtend hebben ze hem begraven. Op een ander moment namen ze vijf gevangenen mee naar een huis, daar werden ze doodgeschoten.”

“Alles gefilmd”

Ook Mosa dacht al twee keer dat hij zonder pardon geëxecuteerd zou worden. “Ik werd samen met drie andere mannen meegesleurd. We moesten in onze oranje outfit knielen. De keel van een van hen werd doorgesneden door een beul die in het zwart gekleed was. Zijn bloed spatte tot op mijn lichaam.”

“Vervolgens kreeg ik het mes tegen mijn keel gedrukt. Ik wist zeker dat ik zou sterven, ze filmden alles voor propagandadoeleinden.”

Mosa werd echter rechtgetrokken en terug naar zijn cel gebracht. Daar werd hij scherp in de gaten gehouden door een fanatiekeling van... amper elf jaar oud.

“Iedereen een knuffel gegeven”

Een maand later dacht de 31-jarige Syriër opnieuw dat zijn laatste uur geslagen had. Hij was een van de negen gevangenen die schijnbaar willekeurig meegenomen werden. “Waar gaan we naartoe?”, vroeg Mosa. “Naar je dood”, luidde het wrede antwoord.

In een buitenwijk van Beghuz moest Mosa opnieuw knielen. Zijn hoofd werd in het woestijnzand geduwd, klaar voor de ultieme afrekening. “Maar plots liep er iemand dat ze moesten gaan lopen. In de verte zagen we SDF-soldaten verscholen zitten. Ik ben ernaartoe gerend en heb iedereen daar een knuffel gegeven. Mijn leven was opnieuw begonnen.”

Nadien werd het hem duidelijk dat er een deal gemaakt was: als de gijzelaars vrijgelaten werden, zou het Syrische regeringsleger tijdelijk stoppen met bombardementen op Beghuz.

“Wil mijn auto terug”

Mosa werd in totaal zes keer gevangengenomen, telkens kende hij het geluk om er levend vanaf te komen. Eén keer gaf IS-leider Abu Bark al-Baghdadi zelfs hoogstpersoonlijk de opdracht om hem vrij te laten, na een smeekbede van zijn familieleden.

Of hij er intussen nog niet zijn bekomst van heeft? “Nee, ik zal niet rusten vooraleer ik mijn wagen terug heb. Die heb ik nodig voor mijn werk.”