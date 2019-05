“Ik wilde hem recht in de ogen kijken”: slachtoffer kijkt toe hoe seriemoordenaar geëxecuteerd wordt Sven Van Malderen

24 mei 2019

15u13

Bron: Daily Mail 0 In Florida is een beruchte seriemoordenaar geëxecuteerd. Een slachtoffer die de hel wist te overleven, keek intussen vanuit de publieksruimte toe. “Ik wilde hem recht in de ogen kijken”, stelt Lisa Noland. Dankzij haar gedetailleerde getuigenis kon de dader uiteindelijk gevat worden.

Flashback naar 1984: Bobby Joe Long had in acht maanden tijd al tien vrouwen verkracht en vermoord toen Noland zijn pad kruiste. “Ik zou hem willen bedanken omdat hij er mij uitgekozen heeft. Ik was 17 jaar toen. Iemand anders van die leeftijd zou het er waarschijnlijk niet zo goed vanaf gebracht hebben.”

Noland wist inderdaad waar ze aan toe was. Het meisje werd al verschillende jaren misbruikt door de vriend van haar grootmoeder en worstelde in die periode met zelfmoordgedachten. “Long zette een pistool tegen mijn hoofd, maar voor mij was dat niets nieuws.”

Bloedvlekken op achterbank

De tiener werd geblinddoekt in een auto geduwd, maar zelf bleef ze te allen tijde alert. Zo meende ze de contouren van een Dodge Magnum te ontwaren en herkende ze de snelweg waar ze op reden. Om hem later klem te kunnen zetten, liet Noland opvallend bewijsmateriaal achter: ze had haar maandstonden en kon zo enkele bloedvlekken op de achterbank maken.

Toen Long haar naar zijn appartement op de tweede verdieping leidde, telde ze het aantal trappen. En als het meisje naar het toilet ging, zorgde ze ervoor dat haar vingerafdrukken overal terug te vinden waren.

“Door mijn verleden wist ik dat het geen zin had om hem fysiek te lijf te gaan. Daar zou hij alleen maar kwader van worden. Ik moest hem beter leren kennen en ontdekken waar zijn gevoelige plekken lagen. Als ik iets verkeerds deed, zou hij me dan vermoorden? Dat soort vragen hield me bezig. Gek eigenlijk, want de avond voordien had ik nog een afscheidsbrief geschreven. Ik wilde er een eind aan maken. Nu moest ik plots vechten voor mijn leven.”

“Hij haatte vrouwen”

Hoewel Noland in een tijdsspanne van 26 uur verschillende keren verkracht werd, bleef ze lief voor hem. Ze stelde zelfs voor om zijn vriendin te worden. “Op die manier won ik zijn vertrouwen en vertelde hij me wat zijn drijfveren waren. Hij had blijkbaar een lastige liefdesbreuk achter de rug en haatte vrouwen.”

Long kleedde zijn slachtoffer zelf weer aan en nam het opmerkelijke besluit om haar vrij te laten. Opnieuw moest Noland geblinddoekt in de wagen stappen, deze keer bracht hij haar naar een kerkhof. De boom die ze toen na zoveel duisternis voor het eerst zag, staat in haar geheugen gegrift. Ter ere van zijn executie liet ze zelfs een T-shirt ontwerpen met die afbeelding erop.

“Vreemd gevoel van rust”

Gisteren werd het doodsvonnis -na verschillende keren uitstel- uitgevoerd. “Ik wilde hem op dat moment recht in de ogen kijken. Ik moest de laatste persoon zijn die op zijn netvlies gebrand zou staan”, aldus Noland. “Helaas heeft hij zijn ogen de hele tijd gesloten gehouden. Nadat hij zijn laatste adem uitgestoten had, moest ik huilen. Er daalde een vreemd gevoel van rust over me heen.”

Long zocht zijn prooien meestal uit via advertenties in de krant. Door huishoudtoestellen te kopen en te verkopen, hoopte hij met vrouwelijke vrijgezellen in contact te komen. Als bleek dat de dames alleen thuis waren, werden ze verkracht. Op die manier zou hij zo’n vijftig slachtoffers gemaakt hebben.

Prostituees en danseressen

Als Long zin had om te moorden, zocht hij eerder vrouwen uit het prostitutiemilieu of de stripteasebars uit. Zij legden het eerste contact, vervolgens nam hij hen mee naar zijn appartement. Daar werden ze vastgebonden en op een sadistische manier misbruikt. Sommigen werden gewurgd, anderen sneed hij de keel door of sloeg hij dood. Hun lichamen werden tot slot ook vaak ‘tentoongesteld’. Onder de tien slachtoffers die hij zeker vermoord heeft, zaten vijf prostituees en twee exotische danseressen.

“Mij heeft hij ook vaak mishandeld”, besluit zijn ex Cindy Brown. “Ik heb er spijt van dat ik hem toen niet doodgeschoten heb. Ik had veel leed kunnen voorkomen. Die doodstraf had al een pak vroeger uitgevoerd moeten worden. Ik zie niet graag iemand sterven, maar hij heeft zijn verdiende loon gekregen.”