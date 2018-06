“Ik wilde hem kalmeren”: priester die baby in gezicht slaat verdedigt zich, maar bisdom schorst hem HR

22 juni 2018

19u58

Bron: FranceInfo, Libération 17 Zag u het filmpje ook al? Op sociale media doken deze week beelden op van een priester die een huilende baby tijdens een doopsel in het gezicht slaat. "Het was iets tussen een aai en een klap", verdedigt de 89-jarige man zich. "Ik wilde hem kalmeren." Van zijn bisdom mag hij voorlopig geen doopsel- en huwelijksvieringen meer voorgaan.

De voorbije dagen was nog maar weinig bekend over de beelden. Niemand wist waar ze gemaakt werden. Het was alleen duidelijk dat de betrokkenen Frans spraken. De Franse krant Libération slaagde er vrijdag in de herkomst van de beelden te traceren. Het filmpje werd gemaakt op 17 juni, in een kerk in Île-de-France, de ruime regio rond Parijs. De exacte plaats is niet bekendgemaakt.

In de video is te zien hoe de priester eerst het kind probeert te kalmeren, maar niet veel later zijn geduld verliest en de baby een klap in het gezicht geeft. De familieleden staan geschokt rond de priester. Nadien houdt de man het kindje hardhandig tegen zijn schouder terwijl hij de baby aanmaant te kalmeren. Een familielid moet de huilende baby uit de armen van de priester trekken.

Aan FranceInfo gaf de 89-jarige prister zelf uitleg. "Het kind was hard aan het schreeuwen", vertelt hij. "Om het te dopen, moest ik het hoofdje naar me toe draaien. Ik hoopte het kind te kalmeren, maar dat lukte niet. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik probeerde om de baby dicht tegen me aan te houden, zodat die zou kalmeren."

Verontschuldigingen

Het bisdom van Meaux besliste dat de 89-jarige priester voorlopig geen doopsels of huwelijksmissen meer mag leiden. "Het gaat om een oude man, en hij was vermoeid", laat het bisdom weten. "Dat kan verklaren waarom hij zijn geduld verloor. Maar het is geen excuus." De priester zou zich aan het einde van het doopsel wel nog verontschuldigd hebben tegenover de familie. Die zou een klacht hebben ingediend tegen de priester, al is niet duidelijk waar.