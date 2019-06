“Ik wilde dood”: getuigenissen van Hondurese vrouwen over abortusban tragisch toekomstbeeld voor VS ses

06 juni 2019

17u37

Bron: The independent, Hrw.org 0 Honduras biedt een angstaanjagend toekomstbeeld van wat de Verenigde Staten te wachten zou kunnen staan als het recht op abortus nog verder wordt teruggeschroefd. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Human Right Watch. Vandaag publiceerde de organisatie getuigenissen van vrouwen in Honduras, een land waar abortus in geen enkel geval is toegelaten.

Honduras is een van de weinige landen in Latijns-Amerika die een totaalverbod op abortus handhaaft. Abortus is er verboden als het leven van de moeder in gevaar is, de zwangerschap het gevolg is van verkrachting of incest en zelfs wanneer de foetus buiten de baarmoeder geen kans op overleven heeft.

Volgens de Hondurese wet riskeert een vrouw die haar zwangerschap beëindigt zes jaar cel, net zoals de arts die haar daarbij helpt. En ook de “morning after pill”, noodanticonceptie die zwangerschap na verkrachting en onveilige seks kan voorkomen, is verboden.

Het ziekenhuis binnengaan met buikpijn, buitenkomen met handboeien

“Honduras is een schrikbeeld voor de toekomst nu Alabama, Missouri en andere Amerikaanse staten de abortuswet systematisch inperken”, vreest Margaret Wurth, onderzoeker bij Human Rights Watch die meewerkte aan het rapport. Life or Death Choices for Women Living Under Honduras’ Abortion Ban bundelt getuigenissen van vrouwen en artsen die slachtoffer waren van de abortuswet.

Zo is er een vrouw die een miskraam had en een gevangenisstraf riskeert omdat dokters haar ervan verdachten de miskraam zelf te hebben veroorzaakt. De vrouw, die niet wist dat ze zwanger was, ging naar het ziekenhuis met hevige buikpijn. Ze kwam buiten met handboeien. De dokters meenden sporen op haar buik te zien die aantoonden dat ze de zwangerschap had willen beëindigen, waarop ze de politie belden. De vrouw werd twee dagen vastgehouden in een politiecel en staat nu al twee jaar onder toezicht.

“Ik wilde dood”, zegt een andere vrouw. Ze werd zwanger na een verkrachting, en moest de baby houden. Haar echtgenoot verliet haar en uit schaamte zag ze geen andere keuze dan weg te gaan uit haar dorp.

“Dit is wat ook de VS te wachten kan staan. Een verbod opleggen, zal abortus niet stoppen, het dwingt vrouwen alleen om hun leven en gezondheid in gevaar te brengen. Beleidsmakers, van Honduras tot Alabama, zouden moeten inzien dat een verbod even ondoeltreffend als wreed is”, zegt Margaret Wurth.