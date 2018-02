"Ik wilde dat hij de pijn voelde": celgenoot gooit emmer kokend water op kindermoordenaar mvdb

08 februari 2018

20u38

Bron: Daily Mail 0 "Ik wou dat hij de pijn voelde", verklaarde de Australische gevangene Adam Davidson op de vraag waarom hij een emmer kokend water over zijn celgenoot Brett Peter Cowan had gegooid.

Cowan is veroordeeld voor de moord op de 13-jarige Daniel Morcombe en zit in de gevangenis van de stad Brisbane een levenslange celstraf uit. Hij werd eerder twee keer veroordeeld wegens het seksueel misbruik van kinderen.

De kindermoordenaar liep brandwonden op aan gezicht, borst, rug en benen. Davidson die zelf overvallen en fraude op zijn kerfstok heeft, bekende meteen en werd aangeklaagd wegens foltering. Hij kreeg een jaar extra celstraf opgelegd. Hij mocht de gevangenis in november verlaten.

De voormalige tatoeëerder verklaarde aan de Daily Mail dat hij zijn wraakactie een maand lang had voorbereid. Hij sloeg in augustus 2016 toe, toen Cowan zich klaarmaakte om te gaan kaarten met andere gevangenen. "Ik wilde hem niet doden, ik wilde dat monster gewoon pijn doen. Ik wou dat hij de pijn voelde die Daniel Morcombe had ervaren", rechtvaardigde hij zijn daad.

Daniel Morcombe werd in 2003 vermoord teruggevonden. Een doorbraak kwam er pas acht jaar later met de arrestatie van Cowan. Hij werd tot levenslang veroordeeld, maar kan na twintig jaar cel mogelijk vrijkomen, zo bepaalde de rechter.