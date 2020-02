“Ik wil net zo moedig zijn als u”: Zachary (9) vraagt Pete Buttigieg advies over coming-out



24 februari 2020

02u00

Bron: Business Insider, Colorado Sun, Twitter 0 Pete Buttigieg, oud-burgemeester van South Bend en in de race om de Democratische presidentsnominatie, kreeg tijdens een campagnerally in Aurora, Colorado een ontroerende vraag voorgelegd. De 9-jarige Zachary Ro vroeg de eerste openlijk homoseksuele presidentskandidaat ooit advies voor zijn eigen coming-out.

De jongen bedankte Buttigieg in zijn door een moderator voorgelezen vraag eerst voor zijn moed en vroeg hem daarna om hem te helpen om “net zo moedig te zijn als jij”. Daarop vroeg de jonge Zachary Buttigieg om hem te helpen met zijn eigen coming-out.

Powerful moment (better audio): 9 year old Zachary Ro of Lone Tree asks @PeteButtigieg how he can be brave and tell people he is gay too pic.twitter.com/1aUbYM8cDM Joe St. George(@ JoeStGeorge) link

Buttigieg prees Zachary, die intussen op het podium was uitgenodigd, om zijn emotionele kracht en vertelde hoe lastig hij het zelf destijds vond om te vertellen dat hij homoseksueel was. “Ik denk niet dat je veel advies van mij nodig hebt over moed, je lijkt me behoorlijk sterk”, zei Buttigieg. “Het duurde heel erg lang voordat ik zelfs maar mijn beste vriend kon vertellen dat ik gay ben, laat staan om het tegen iedereen te zeggen. En om jou nu hier te zien staan, terwijl je je eigen identiteit omarmt, in een zaal met duizenden mensen die je nooit ontmoet hebt: dat is nogal wat!”

“Weten wie je bent”

“Laat me een aantal dingen zeggen die misschien van pas kunnen komen. Het eerste is dat het niet altijd gemakkelijk zal zijn, maar dat is niet erg want je weet wie je bent”, zei Buttigieg. “En dat is heel belangrijk, want wanneer je weet wie je bent, dan heb je een soort zwaartepunt dat je bijeen houdt wanneer er allerlei dingen om je heen gebeuren.”

“Het tweede dat ik je wil meegeven is dat je nooit weet wie naar je opkijken, wie je zien en besluiten dat ze een beetje moediger kunnen zijn, omdat jíj moedig geweest bent.”

Volgens de Amerikaanse media had Zachary Ro op het laatste moment pas besloten zijn vraag te laten stellen, maar is hij blij dat hij dat gedaan heeft. “Het was heel spannend en ik voelde me heel gelukkig”, zegt de jongen aan de Colorado Sun. “Ik was blij dat ik iedereen in het publiek kon vertellen dat ik gay ben.”

