“Ik wil iemand aanraken. Ik word gek van de stilte”, Thomas Siffer ziet in België gebeuren wat hij al een week in Italië meemaakt

Vlaams journalist Thomas Siffer zit sinds een week in quarantaine in Italië . Toen het coronavirus daar meer en meer om zich heen greep, zag hij het land volledig in lockdown gaan. Waar wij in België nu staan, stonden ze vorige week in Italië. Zijn persoonlijk verhaal over hoe je kan overleven in quarantaine. “Ik heb gevonden waar de diepvriezer staat en ik heb er alles uit gehaald.”