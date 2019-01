“Ik wil alle reddende engelen een dikke knuffel geven”: kinderen die achtergelaten werden door Antwerpse IS-weduwe herenigd met hun biologische moeder Zanger Pink Floyd leent privéjet uit om hen veilig naar Zwitserland te brengen Sven Van Malderen/Guy Van Vlierden

23 januari 2019

12u56

Bron: The Guardian 0 De twee kinderen van een IS-strijder die in Syrië achtergelaten werden langs de kant van de weg zijn herenigd met hun biologische moeder. Roger Waters, de voormalige zanger van de Britse rockgroep Pink Floyd, leende zijn privéjet uit om de hele familie veilig naar Zwitserland te laten vliegen. Dat weet ‘The Guardian’.

Mahmud en Ayyub Ferreira werden in 2014 ontvoerd door hun vader Oboi en meegenomen naar Syrië. Daar leefden ze verschillende jaren in het IS-kalifaat. Intussen zijn ze respectievelijk elf en zeven jaar oud.

Oboi vond er ook een nieuwe vrouw. Dat bleek niemand minder dan Bouchra Abouallal te zijn, de Antwerpse IS-weduwe die volgens de rechtbank terug naar België gerepatrieerd zou moeten worden.

Te getraumatiseerd

Toen de terreurgroep al te zwaar onder vuur kwam te liggen, stuurde Oboi haar met zijn kinderen weg om een veilig onderkomen in Turkije te zoeken. Maar toen het te moeilijk bleek om tot aan de grens te geraken met twee zwarte kinderen -die vallen onmiddellijk op als niet-Syriërs- zou de stiefmoeder Mahmud en Ayyub botweg achtergelaten hebben langs de kant van de weg.

De jongens werden daar gevonden door Koerdische strijders, die hen in hun kamp onderbrachten. Ze bleken zozeer getraumatiseerd dat ze zich niet eens de naam van hun natuurlijke moeder herinnerden. Ze hadden wel nog een beduimelde foto van haar.

Tranen de vrije loop

Die vrouw in kwestie heet Felicia Perkins-Ferreira. Tot voor kort had ze nog nooit een stap buiten het eiland Trinidad gezet, nu vloog ze maar liefst 10.000 kilometer om herenigd te worden met haar zonen.

De reünie in Qamishli verliep bijzonder emotioneel. Felicia liet haar tranen de vrije loop, eindelijk kon ze opnieuw haar zonen knuffelen. Ze gaf hen de nieuwe kleren die ze meegebracht had en liet hen tijdens de rit naar de Iraakse grens op haar schoot slapen.

“Voor het eerst in vier jaar heb ikzelf ook een deftig dutje kunnen doen”, aldus Felicia. “Er waren dagen dat ik geen hap door mijn keel kreeg. Als zij niets te eten hadden, waarom zou ik het dan doen? Ik ben heel dankbaar dat ik hen nu opnieuw in mijn armen heb. Het liefst van al zou ik alle reddende engelen die hieraan meegewerkt hebben een dikke knuffel geven.”

Waters vangt familie op

Opmerkelijk is ook de rol die Roger Waters in de hele operatie speelde. Toen de familie na een stevige veiligheidscheck om 1 uur in Erbil aankwam, stond hij persoonlijk paraat om hen op te vangen. De zanger liet hen overnachten in een suite op de bovenste verdieping van het Rotana-hotel.

De volgende ochtend regelde hij een vliegtuig dat hen naar Zürich bracht. Vandaar vlogen Felicia en de twee broertjes verder richting Londen. Daar zullen ze nu gepaste begeleiding krijgen om de nachtmerrie achter zich te kunnen laten. Pas daarna zullen ze terugkeren naar Trinidad.

Voetbal en cricket

“We gaan er alles aan doen om die jongens een zo normaal mogelijk leven te laten leiden”, stelt Stafford Smith van de internationale ngo Reprieve. Ayuub droomt van een carrière als profvoetballer, Mahmud zou graag een beroemde cricketspeler worden.

Er wordt geschat dat er op dit moment nog zo’n 1.200 kinderen in Syrië in dezelfde situatie vertoeven. De Koerden hebben al meermaals de oproep gelanceerd om hen te komen halen, maar de meeste westerse regeringen blijven zich daartegen verzetten.