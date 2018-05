“Ik werd verkracht en werd zwanger. Pas toen hij dood was, durfde ik vrijuit praten” TTR

27 mei 2018

Nadat ze gescheiden was, kwam Elizabeth Halves Walser uit de Amerikaanse staat Ohio terecht in de klauwen van een verkrachter. Voor Elizabeth geen onbekende. Ze werd verkracht door een familielid van haar ex-partner. "Hij was dertig jaar ouder dan ik. Ik beschouwde hem als een vader. Hij troostte me toen ik door een moeilijke periode ging", aldus Elizabeth. Elf jaar na de feiten getuigt de Amerikaanse hoe die ene avond in 2007 haar leven voor altijd zou veranderen.

Het was vlak na haar scheiding toen het gebeurde. Elizabeth ging door een moeilijke periode nadat haar huwelijk strandde in 2007. Toch kreeg ze steun uit onverwachte hoek: een familielid van haar ex-partner kwam meermaals langs om te horen hoe het met haar ging. Ook van zijn vrouw kreeg ze veel steun. Nooit had Elizabeth gedacht dat de man slechte intenties had. “Toch ging het helemaal mis”, getuigt de Amerikaanse die zich probeerde te verzetten toen de man haar op een avond stevig vastgreep. Tevergeefs, want hij wilde niet stoppen.

Enkele dagen later ontdekte Elizabeth dat ze zwanger was. “Ik was doodsbang”, vertelt ze. Elizabeth had het gevoel alsof ze er alleen voor stond, maar besliste het kind toch te houden. Geen evidentie keuze voor de Amerikaanse vrouw, die lijdt aan de ziekte van Crohn, een chronische ontsteking van de darmen. “Gedurende de hele zwangerschap was ik doodziek. En na amper zeven maanden moest ik al bevallen.”

Het was een moeilijke bevalling. Maar toen Elizabeth haar kersverse baby voor het eerst vasthield, vergat ze de pijn. "Katie was zo mooi en lief. Ik besefte dat ze alleen mijn kind was." Elizabeth probeerde haar bevalling geheim te houden voor iedereen, maar de dader ontdekte al snel de waarheid. "Ik wilde alles doen om Katie tegen hem te beschermen." (Lees verder onder de foto.)

Hersenverlamming

Vlak na de bevalling kreeg Elizabeth slecht nieuws te horen. “De dokter kwam op de rand van mijn bed zitten en keek me in de ogen. Ik zag dat er iets ernstigs aan de hand was.” De artsen vertelden dat er hersenverlamming was opgetreden bij haar pasgeboren baby. “Ze zal nooit kunnen praten of wandelen”, vreesden de dokters.

De jonge moeder wilde de moed niet zomaar opgeven. Ze gaf haar job op en verhuisde naar een ander appartement, vlak bij het ziekenhuis. “Vijf jaar lang ging ik drie dagen per week naar het ziekenhuis met haar, zodat ze de juiste behandeling kon krijgen.” En met resultaat, want langzaam werd Katie steeds beter. “Ze deed dingen, waarvan ik nooit gedacht had dat het haar zou lukken. We startten samen een nieuw leven. Het was niet makkelijk, maar bij elke nieuwe stap gaf ze me meer hoop”, aldus Elizabeth.

Intussen werd Elizabeth nog steeds lastiggevallen door de dader, maar durfde niet naar de politie stappen uit schaamte. Toen haar dochtertje vijf jaar werd, besliste ze opnieuw te verhuizen. Zo hoopte ze dat de dader haar niet meer zou contacteren. Een jaar ging voorbij zonder dat ze iets van hem hoorde. Pas nadat hij gestorven was, durfde Elizabeth voor het eerst haar verhaal te vertellen. “Ik voelde me opgelucht. Eindelijk kon ik vrijuit praten”, getuigt ze. (Lees verder onder de foto.)

Inspiratie

“Het leven is niet eerlijk. Mensen keerden me plots de rug toe nadat ik ze vertelde dat ik verkracht was.” Maar Elizabeth wilde sterk zijn voor haar dochter, die werd gepest op school. "Katie had leerachterstand en de andere leerlingen noemden haar achterlijk", vertelt moeder Elizabeth. Samen met haar dochter besliste ze een filmpje te maken waarin ze meer uitleg gaf over de beperking van Katie. Zo zouden de pesters beter begrijpen wat het meisje doorstond.

Ook wilden moeder en dochter met de video andere mensen in een gelijkaardige situatie inspireren. "Geef nooit op", klinkt het. "Hoe moeilijk het ook is. Kinderen moeten hun dromen koesteren'", vindt Elizabeth. “De belangrijkste boodschap is: het komt altijd goed.”