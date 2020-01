“Ik werd tijdens mijn vlucht geïnterviewd door Belgische journaliste”: staatsveiligheid luistert gesprekken van Abdeslam in cel af Sven Van Malderen

10 januari 2020

15u06

Bron: Le Parisien 22 Tegen de speurders bleef Salah Abdeslam zwijgen als vermoord. Maar in de buurt van zijn celgenoten bleek hij een pak loslippiger. Dat blijkt althans uit afgeluisterde gesprekken die ‘Le Parisien’ nu vrijgeeft. Zo beweerde de terrorist dat hij na de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs naar de McDonald’s gegaan is en dat hij tijdens zijn vlucht zowaar geïnterviewd werd door een Belgische journaliste. Op dat moment was zijn foto bij het grote publiek nog niet bekend.

Bij aanslagen op cafés, restaurants en de concertzaal Bataclan in Parijs vielen die dag 131 doden en zeker 450 gewonden. Abdeslam is de enige van het moordcommando die levend wist te ontkomen.

In de gevangenis van Brugge zou de zware crimineel later Mehdi Nemmouche en Mohamed Bakkali tegen het lijf lopen. De eerste heeft de aanslag op het Joods Museum op zijn geweten, de tweede wordt ervan verdacht logistieke steun verleend te hebben bij het bloedbad in Parijs.

“Hij zag dat er iets vreemds aan de hand was”

Tegen hen vertelde Abdeslam wel in detail hoe zijn avond verlopen is. Wat ze niet wisten, was dat de staatsveiligheid op dat moment meeluisterde.

Abdeslam voerde eerst drie zelfmoordterroristen naar het Stade de France en dumpte nadien zijn zwarte Renault Clio op straat. “Droeg je op dat moment nog je explosievengordel?”, wilde Bakkali weten. “Ben je gek?”, antwoordde Abdeslam. “Natuurlijk niet. Ik had een kerel om een inlichting gevraagd en hij was me aan het bekijken van kop tot teen. Hij zag mijn vest, hij wist dat er iets vreemds aan de hand was. Ik moet eruitgezien hebben alsof ik 90 kilogram woog.” Of het de bedoeling was dat ook Abdeslam zichzelf zou opblazen, wordt niet duidelijk. Uit het technisch onderzoek zou later blijken dat zijn gordel defect was.

Keuvelen aan McDonald’s

Abdeslam blijft intussen luchtig anekdotes in het rond strooien. Hoe zijn vlucht hem naar de Parijse buitenwijk Montrouge bracht bijvoorbeeld en hoe hij daar contact legde met de lokale jeugd. “Ik hield me schuil in een sociale woning, in de buurt van de McDonald’s”, klonk het.

Of hij daar ook iets gegeten heeft, wilde Bakkali opnieuw weten. “Ja, een Filet-o-Fish aan de drive-in. Ik babbelde wat met de jonge kerels die daar rondhingen over meisjes en school. Zo kon ik ook op de hoogte blijven van de actualiteit.”

Terwijl de gruwel zich in alle hevigheid ontspon, ging Abdeslam een uiltje knappen op de trap van de sociale woning. De volgende ochtend kwamen twee kompanen hem oppikken om terug te keren naar België.

“Wegversperringen zijn normaal”

“Maar plots houdt de politie ons tegen en word ik geïnterviewd door een Belgische journaliste”, vertelde Abdeslam ook nog. “Of ik het normaal vond dat er wegversperringen waren? ‘Ja natuurlijk’, antwoordde ik. ‘Gezien de omstandigheden kan je niet voorzichtig genoeg zijn’.”

De enorme politiemacht deed hem echter beseffen dat zijn liedje snel uitgezongen zou zijn. “Ze stonden daar met machinegeweren rond onze wagen, een schrikwekkend zicht. Lang kon het nu niet meer duren vooraleer ze mij te pakken zouden krijgen.”

Toch wist Abdeslam nog vier maanden op vrije voeten te blijven. Op 18 maart 2016 viel de politie binnen in zijn schuiladres in Molenbeek. Bij de raid werd hij in de knie geschoten. Zijn proces moet normaal gezien in de loop van 2021 van start gaan.