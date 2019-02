“Ik werd in de val gelokt door klasgenote”: Megan vertelt in kortfilm hoe die ene naaktfoto haar leven veranderde Sven Van Malderen

06 februari 2019

14u48

Bron: Daily Mail 0 Megan Hinton was amper veertien jaar toen ze onder de nodige druk een naaktfoto stuurde. Naar een vriend uit haar school die ze leuk vond, dacht ze. In werkelijkheid werd ze met een vals profiel in de val gelokt door een meisje uit haar klas. Zij stuurde het plaatje naar al haar kennissen, voor Megan brak in het Britse dorpje Marchwood de hel los. Het meisje -19 inmiddels- gebruikt die afschuwelijke ervaring nu om andere studenten te waarschuwen voor de gevaren van sociale media. In samenwerking met de politie maakte ze een kortfilm rond haar verhaal.

“Na heel wat pesterijen was ik net naar een nieuwe school verhuisd”, vertelt Megan. “Ik wilde een nieuwe start maken en dat lukte aardig. De leerlingen wilden met mij praten en voegden me toe op Instagram, Snapchat en Facebook. Ik had er tot mijn grote verbazing een pak nieuwe volgers bij. Voor één keer in mijn leven voelde ik me een beetje populair.”

“Heel vaak wist ik niet wie ik toevoegde. Het ging om mensen die op mijn school zaten, maar daarom kende ik hen nog niet persoonlijk.”

“Op een dag kreeg ik zo contact met een jongen die een jaartje ouder was. Er ontstond een vriendschap en ik kreeg het gevoel dat ik veel over hem wist. We stuurden om het uur wel vijf berichtjes naar elkaar. Het vertrouwen groeide, al wist ik op dat moment nog niet goed wat dat begrip inhield. Ik had nooit vriendjes gehad.”

“Leek normaalste zaak van de wereld”

“Na twee weken was hij niet langer tevreden met gewone selfies. Hij wilde meer intieme foto’s. Ik weigerde in eerste instantie, want ik voelde me daar niet goed bij. Maar al mijn vriendinnen op school deden dat wel, het leek de normaalste zaak van de wereld. Hij bleef ook aandringen, elke dag opnieuw vroeg hij ernaar.”

“Uiteindelijk bezweek ik onder de druk en heb ik een naaktfoto gestuurd. Pas na een uur kreeg ik een reactie. Ik zag plots de foto van een meid die in mijn klas zat, met daarbij de boodschap: ‘haha, ik heb je beet’.”

“Ik snapte het niet: had zij even zijn telefoon geleend of was hij die kwijtgespeeld? Langzaamaan begon mijn frank te vallen, zij zat er al de hele tijd achter. Ik voelde me zo beschaamd. Ik zette mijn gsm af, zodat ik haar kon negeren. Misschien zou het probleem vanzelf verdwijnen na een nachtje slaap. Maar dat gebeurt natuurlijk niet in de wereld van sociale media.”

“Hart uitgestort bij lerares”

“Toen ik de volgende dag naar school ging, kwam mijn beste vriendin vertellen dat iedereen op school die foto gezien had. Ik voelde alle jongens en meisjes naar mij staren. Zelfs de jongere kinderen pestten mij ermee en lachten mij uit. Ik werd zo paranoïde dat ik dacht dat iedereen over mij aan het roddelen was. Op het toilet ging ik een potje huilen. Mijn vrienden sleurden me mee naar een van de leraressen en bij haar heb ik mijn hart uitgestort. Ik kon het niet meer aan.”

“Ze keek me geschrokken aan en schudde met haar hoofd. ‘Megan, waarom heb je dit toch gedaan?’, vroeg ze bezorgd. Ik had een soort black-out, maar ik weet nog wel dat ik onophoudelijk aan het huilen was. Iedereen legde mij op de rooster, ze gaven mij het gevoel dat ik in de fout gegaan was. Maar ik was gewoon heel stom geweest.”

“Sommigen maakten ziekelijke geluidjes”

De weg naar herstel verliep met de nodige obstakels. “Ik focuste mij op mijn echte vrienden, zij nagelden mij tenminste niet aan de schandpaal. Ik probeerde mij zo veel mogelijk met andere dingen bezig te houden, zodat ik weer trots op mezelf kon worden. Maar intussen maakten sommigen ziekelijke geluidjes als ik hen in de gang passeerde, dat zijn ze jaren aan een stuk blijven doen. Ik voelde me vuil en waardeloos.”

Megan wil nu zelf haar steentje bijdragen tot een betere wereld. “Mijn goede raad aan lotgenoten: vraag eerst aan een vriend of het oké is om zo’n foto te sturen, op dat moment is het nog niet te laat. Als er toch misbruik van gemaakt wordt, hou het dan zeker niet voor jezelf. Er zijn mensen die je kunnen helpen. Maar als iemand je echt respecteert, zal die vraag niet komen.”

Stevige boetes

“We hopen dat lotgenoten steun zullen vinden in haar verhaal”, voegt politiecommissaris Maria Carrick toe. “We willen die jonge mensen zeker niet straffen, we willen dat ze beseffen dat we hen echt kunnen helpen. Ouders en leerkrachten, wees niet bang om met kinderen het gesprek aan te gaan over hun activiteiten op sociale media. Leg hen het belang van privacy uit. Laat ze twee keer nadenken vooraleer ze iets online zetten.”

Gisteren diende de Britse kindercommissaris Anne Longfield een voorstel in om jongeren op sociale media beter te beschermen. Ze dreigt met stevige boetes -tot vier procent van de jaaromzet- als netwerken strafrechtelijk materiaal niet meteen offline halen. In het geval van Facebook zou dat om 2 miljard dollar (1,76 miljard euro) gaan.

De volledige kortfilm kan u hier bekijken.