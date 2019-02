"Ik weiger naast driejarig kind te zitten": dronken vrouw spuwt in vliegtuig richting passagier Sven Van Malderen

16 februari 2019

22u28

Bron: Local10 0 Een dronken vrouw is van het vliegtuig gehaald omdat ze té veel amok maakte. De stoppen van Valerie Gonzalez sloegen door toen ze merkte dat ze een kind als buur kreeg. “Ik ga hier verdomme niet naast een driejarige zitten, ik heb al de hele dag gedronken”, klonk het. De 32-jarige vrouw zou daarna nog richting passagiers, personeel en agenten spuwen.

Gonzalez wilde vorige donderdag met JetBlue van Florida naar Las Vegas reizen. Nog voor het vertrek liep het echter al mis. Ze was niet tevreden met haar zitje en besliste op eigen initiatief ergens anders te gaan zitten.

Vanaf dat moment starten de bovenstaande beelden. Daarop is in eerste instantie te zien hoe ze met iemand telefoneert. “Ik heb niets verkeerds gedaan. Ik ga dit vliegtuig in geen geval verlaten”, klinkt het.

“Laat dit maar viraal gaan”

Van zodra Gonzalez merkt dat ze gefilmd wordt, gaan de poppen opnieuw aan het dansen. “Oh ja, film me maar. Laat dit maar viraal gaan, trutten!”, roept ze. De fluim die ze vervolgens lanceert, laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

Daarna doet Gonzalez haar beklag bij een stewardess. “Wat heb ik in godsnaam verkeerd gedaan? Is het omdat ik oudjes effectief oud genoemd heb?” In het rapport staat echter duidelijk vermeld dat de commotie ontstond omdat ze niet naast een kind wilde gaan zitten.

Kushandjes

Uiteindelijk had Gonzalez de boodschap begrepen. “Ik pak mijn bagage wel. Jullie kunnen allemaal de pot op. Mijn mama zal heel trots op mij zijn morgen, maar dat kan mij niet schelen.” Tot slot strooide ze nog kushandjes in het rond naar al diegenen die haar aan het filmen waren. “Amuseer jullie allemaal maar in Vegas. Binnen een uur zal ik er ook zijn.”

Afgevoerd in rolstoel

Dat viel toch even tegen: de vrouw vloog de cel in omdat ze zich bleef verzetten. Zo spuwde ze nog naar agenten en werknemers van JetBlue. Toen de ruziemaakster een ultieme poging deed om toch weer in het vliegtuig te raken, deelde ze nog een klap uit ook.

Gonzalez vertikte het op dat moment om nog een stap te verzetten. Er zat niets anders op dan haar -vastgebonden aan de voeten- af te voeren in een rolstoel.