“Ik weet dat je daarbinnen zit, kleine b**ch, ik zal je vinden”: vrouw getuigt over hoe moordenaar Cherish (8) ook haar probeerde te ontvoeren als kind Koen Van De Sype

21 februari 2018

14u24

Bron: Law & Crime Network 0 Een vrouw heeft op het proces tegen de moordenaar van de Amerikaanse Cherish Perrywinkle (8) het bloedstollende verhaald verteld van hoe ze bijna hetzelfde lot onderging. De jury had vorige week amper 15 minuten nodig om Donald Smith (62) schuldig te verklaren aan het ontvoeren, verkrachten en vermoorden van Cherish en moet zich nu nog uitspreken over de strafmaat. Smith riskeert de doodstraf en in Florida wordt die nog altijd uitgevoerd.

De feiten waarover Kerri-Anne Buck (36) getuigde, gebeurden nog vóór Smith de kleine Cherish ontvoerde. Kerri-Anne was 13 jaar en wandelde op een zondagochtend in september 1992 naar het huis van een vriendinnetje, toen een aftandse grijze bestelwagen – met verduisterde ramen – naast haar kwam rijden. Smith (toen 37) zat aan het stuur en hij begon haar vragen te stellen.

Bestelwagen

“Hij vroeg of ik een meisje kende dat Susie heette”, deed de vrouw haar verhaal tijdens het proces rond de moord op Cherish. “Toen ik ontkennend antwoordde, vroeg hij waar ik naar school ging. Ik wilde niet antwoorden omdat hij een vreemde was. Toen hij me vroeg of ik wilde instappen en ik dat weigerde, éíste hij het opeens. Hij zei: ‘stap in de f**king bestelwagen’.” (lees hieronder verder)

#DonaldSmith - Former victim of Smith's is on the stand. She says Smith tried to kidnap her when shew as 13 yrs old. pic.twitter.com/8rBNCSWurT Law & Crime Network(@ LawCrimeNetwork) link

Daarop zette de kleine Kerri-Anne het op een lopen, maar Smith kwam achter haar aan. Hij sneed haar de pas af aan een kruispunt, maar ze kon opnieuw ontsnappen. Toen ze bij haar vriendinnetje aankwam en op de deur bonsde, deed er echter niemand open. “Er was niemand thuis en daarop rende ik naar de school vlakbij. Daarachter lag een kleine speeltuin. Ik verstopte me in de buis van de glijbaan en hield me omhoog met mijn handen en voeten. Ik was bang. Ik gleed weg. Ik vreesde dat ik eruit zou vallen en dat hij me zou vinden”, snikte ze.

Pijn

Ze hoorde de bestelwagen dichterbij komen en Smith die zei: ‘Ik weet dat je daarbinnen zit, kleine b**ch, ik zal je vinden’. “Ik wist dat hij me pijn zou doen”, vertelde ze aan de rechtbank. “Het leek een eeuwigheid te duren. Na een tijdje hoorde ik de bestelwagen wegrijden. Toen ik dacht dat het veilig was, ging ik hulp zoeken. Een vriendinnetje van mijn zus woonde in de buurt en ik rende daarheen. Daar belde ik mijn familie. Die verwittigde de politie.” (lees hieronder verder)

De daaropvolgende weken dook de bestelwagen opnieuw op, bij het huis waar ze woonde. Ze slaagde er samen met haar moeder deze keer in om de nummerplaten te noteren. “Hij zag ons en maakte oogcontact met me”, vertelt ze. “Hij keek alsof hij me zou vermoorden.”

Met de info ging de familie naar de politie. Smith werd gearresteerd en vloog zes jaar de gevangenis in voor poging tot ontvoering. De vrouw vertelde dat ze nog altijd de gevolgen draagt van wat er die dag gebeurde. En dat het de manier beïnvloedt waarop ze haar kinderen opvoedt.

"I felt that I had to be her voice." #DonaldSmith victim Kerri-Anne Buck talks exclusively with @FCN2go about why she felt she had to testify today pic.twitter.com/kxzSNHfEhX anne schindler(@ schindy) link

Smith zou het echter niet afleren. Toen hij zich aan Cherish Perrywinkle (8) vergreep in juni 2013, was hij net vrijgelaten uit de cel waar hij een nieuwe veroordeling had uitgezeten voor kindermisbruik. Hij stapte op de familie van Cherish toe in een winkelcentrum in Jacksonville en bood aan om nieuwe kleren voor hen te kopen in een Walmart vlakbij. Hij beweerde daar nog een waardebon voor te hebben. Tijdens het winkelen zou hij met Cherish naar McDonald’s gaan om iets te eten te kopen, maar in de plaats stapte hij de parking op en verdween hij met haar in zijn bestelwagen.

Halfnaakt

De volgende morgen werd het halfnaakte lichaam van het meisje gevonden. Ze had zware verwondingen, kneuzingen en schaafwonden. Ze was gefolterd, verkracht en uiteindelijk gewurgd met een kledingstuk. “Ze stierf doordat er een grote druk werd uitgeoefend op haar hals, waardoor ze geen adem meer kon halen”, vertelde lijkschouwer Valerie Rao in tranen, terwijl de gruwelijke foto’s van het verminkte lichaam van het meisje werden getoond in de rechtszaal. (lees hieronder verder)

Volgens de advocaten van Smith zou de man aan een mentale stoornis lijden. In de twee weken voor de moord op Cherish zou hij ook constant cocaïne hebben genomen. Dat zou hij ook de avond van de ontvoering gedaan hebben in het toilet van de Walmart. Klinisch apotheker dokter Daniel Buffington verklaarde dat Smith zich maar fragmenten herinnerde van die avond, maar zich wel nog voor de geest kon halen dat hij net na de moord dacht: ‘F**k, ik ben een veroordeeld zedendelinquent, hoe ga ik dit uitleggen?’”

Manipulatief

Dokter Heather Holmes – een klinisch en forensisch psycholoog – verklaarde op haar beurt dat ze gesprekken met Smith had gehad en dat hij “geen enkele spijt” toonde en “niet genezen” kon worden”. “Hij is een van de gevaarlijkste mensen die ik ooit moest evalueren. Hij was manipulatief, kon geen medeleven tonen en had geen spijt over wat hij had gedaan. Hij was ook boos op Cherish omdat ze in zijn bestelwagen was gestapt. Ze had hem in de verleiding gebracht.”

Holmes gaf als diagnose dat de man antisociaal is, kenmerken vertoont van iemand met borderline en pedofiel is, met een interesse in meisjes die vlak voor de puberteit zitten.

De zitting voor het bepalen van de strafmaat voor Smith zou een drietal dagen duren.