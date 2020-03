"Ik was zo ziek en zo zwak dat ik niet eens mijn hoofd kon rechthouden”: Michael (28) waarschuwt andere jongeren voor corona Steven Alen

23 maart 2020

22u42 0

Hij had zich nooit kunnen voorstellen dat hij zo ziek zou zijn. Coronapatiënt Michael Prendergast (28) vertelt vanuit zijn ziekbed in het Ierse Kerry wat een verschrikking hij heeft moeten doorstaan, moederziel alleen op zijn quarantainekamer. De astmapatiënt kreeg vorige week maandag symptomen en moest uiteindelijk vechten voor zijn leven vanwege een longontsteking. “Het is verschrikkelijk geweest, ik kan het niet in woorden vatten.”

Net als zoveel leeftijdsgenoten waande de sportieve jongeman zich ongenaakbaar, maar zijn boodschap nu is kristalhelder. “Ik zie mensen op stranden, in parken en in fitnesscentra. Als jij niet zo erg getroffen wordt als ik, dan verzeker ik je dat ouders, tantes, ooms of grootouders dat wel zullen zijn. Dit virus is een moordenaar.”