“Ik was vijf toen ik voor het eerst over seks fantaseerde. Het werd een verslaving die me bijna de dood in joeg” KVDS

06 maart 2018

16u32

Bron: YouTube, Daily Mail 68 “Ik begon mijn zelfmoord te plannen in mei 2014. Ik was niet depressief of getraumatiseerd, ik kon het gewoon niet meer aan om mezelf te zijn.” Dat bekent de Amerikaanse Jace Downey (30) in een video op haar website . Ze leefde 15 jaar lang een dubbelleven om een vreselijk geheim te verbergen: ze was verslaafd aan seks en de beproeving was begonnen toen ze amper vijf jaar was.

Haar ouders gingen nog voor haar geboorte uit elkaar en tot haar vierde leefde Jace bij haar moeder. Daarna kwam haar vader weer in haar leven. Ze trokken soms samen op vakantie en af en toe ging ze bij hem thuis langs. Toen ze vijf jaar was, misbruikte hij haar voor het eerst. Twee jaar lang zou het doorgaan en daarna stopte het even plots als het begonnen was. “Voor mij heeft seks bijna nooit goed aangevoeld”, vertelt de vrouw uit Austin, Texas in de Britse krant Daily Mail. “Hoe minder ik het wilde of hoe erger het was, hoe meer het me verdoofde.”

Seksdate

Dat was niet anders naarmate ze ouder werd en de ene anonieme seksdate naar de andere had. “Ik sprak dan af met iemand en reed erheen”, zegt ze. “Onderweg dacht ik: keer om, je wil helemaal niet bij die persoon zijn. Maar toch ging ik er elke keer mee door.” (lees hieronder verder)

Het werd een verslaving, die elk aspect van haar leven aantastte. Haar gezondheid, bijvoorbeeld. “Ik had een ziekte kunnen oplopen”, vertelt ze. “Ik ontmoette ook vreemden op de meest uiteenlopende plaatsen en vertelde aan niemand waar ik heenging. Want dan zouden ze mijn geheim kennen. Ik had soms seks in het openbaar en deed ook andere dingen die strafbaar waren. Die seksdates waren gevaarlijk, riskant en bij tijden erg pijnlijk.”

Porno

Ook haar job leed eronder. “Ik keek porno terwijl ik aan het werk was. Mijn kantoor had nochtans overal ramen. Ik had elk moment betrapt kunnen worden door iemand die toevallig passeerde. En hoe zou ik dat uitgelegd hebben? Achteraf bekeken was het waanzin. Ik had ontslagen kunnen worden”, gaat ze verder. “Ik had mijn inkomen kwijt kunnen raken.” (lees hieronder verder)

Maar het ergste vond ze naar eigen zeggen dat ze zichzelf verloor in haar verslaving. “Ik raakte mijn ziel kwijt. En dat maakte dat ik in 2014 aan zelfmoord begon te denken”, zegt ze. “Als het gewoon leek of ik gestorven was, zonder dat iemand de reden wist, dan kon dat jammer zijn, maar dan zou niemand zich schuldig hoeven te voelen. Ik was een checklist aan het afvinken, toen ik opeens iets besefte. Als seks iets deed met je hersenen zoals drugs, kon het dan ook een verslaving worden? En kon het ook schadelijk zijn? Ik begon met opzoekingswerk en ontdekte dat verslaving inderdaad in verschillende vormen bestond: drugs, drank, gokken, seks, ... En dat er iets aan te doen was.” (lees hieronder verder)

Twee dagen later woonde ze haar eerste meeting bij van de Anonieme Seksverslaafden. En het zou het begin van haar herstel inluiden. Maar eerst werd ze geconfronteerd met de factoren die hadden bijgedragen tot hoe diep ze was geraakt. Zoals het misbruik door haar – ook verslaafde – vader. Hij kon zich niet weren tegen de drankduivel. Alles kwam weer naar boven en deed opnieuw pijn. Maar het maakte ook dat ze het eindelijk kon beginnen te verwerken.

Ze besloot een jaar geen seks te hebben en startte met het project ‘Suddenly Celibate’. Uiteindelijk trok ze twee jaar door de Verenigde Staten en praatte ze met experts in seksverslaving, relaties en seksualiteit. Doel is om nu een documentaire te maken over haar aandoening.

Partner

Hoewel ze geen plannen had om nog seks toe te laten in haar leven, besliste het lot er anders over. Maar op de mooist mogelijke manier. Tijdens een optreden, ontmoette ze een man die haar partner zou worden. “Ik was seks gaan zien als iets slechts, maar besefte dat dat ook niet gezond was. Onze seksualiteit is nu eenmaal iets moois en een onderdeel van wie we zijn. Dat wilde ik niet kwijtraken. Ik besloot om mijn celibaat stop te zetten en dat was de beste beslissing.” (lees hieronder verder)

Intussen heeft ze een liefdevolle en gezonde relatie met William. En werkt ze als coach om andere slachtoffers van verslaving en mensen met allerhande problemen te helpen. “Ik heb ontdekt dat mijn echte passie ligt in het helpen van mensen om problemen te overwinnen. Mensen die klaar zijn om te zeggen: ja, die dingen zijn gebeurd, maar ik wil dat leven niet meer. Ik wil meer dan dat. En ik wil een beter mens zijn. Ik kán een beter mens zijn. Hen wil ik graag helpen.”

Met vragen over zelfdoding kan je terecht bij de Zelfmoordlijn, op het gratis nummer 1813 of via de website www.zelfmoord1813.be