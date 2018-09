"Ik was nog maagd": turnarts Larry Nassar beschuldigd van verkrachten en bezwangeren hockeyspeelster (17) Joeri Vlemings

12 september 2018

00u07

Bron: Lansing State Journal 0 Er is een nieuwe aanklacht tegen de gevallen turnarts Larry Nassar, eerder al verdacht van seksueel misbruik van zeker 250 kinderen. Erika Davis beschuldigt Nassar (55) ervan dat hij haar in 1992 verdoofde, verkrachtte en zwanger maakte. "Ik was nog maagd, hij moet de vader geweest zijn", beweert de toenmalige hockeyspeelster die dan zeventien was. Ze had een miskraam. De klacht van Davis is ook gericht tegen de Michigan State University, die het schandaal zou toegedekt hebben.

In 1992 was Erika Davis zeventien. Ze studeerde aan de Michigan State University, waar ze in het veldhockeyteam zat. Een blessure aan haar knie bracht haar tot bij universiteitsarts Larry Nassar. Die deed eerst een ongepast borstonderzoek en zei dat ze een week later terug moest komen voor een volledige check-up, volgens de aanklacht. Nassar had voor die ontmoeting een camera klaargezet. Davis moest een drankje met medicatie drinken. Ze werd er moe en duizelig van. Toen ze een uur later wakker werd, was Nassar haar aan het verkrachten.

Erika Davis vertelde haar coach, Martha Ludwig, over het voorval. Ludwig eiste een kopie van Nassars opname en stapte daarna naar de sportdirecteur van de school, George Perles. Die zou vervolgens de hele zaak in de doofpot gestopt hebben. Perles dwong Ludwig de tape terug te geven en ontslag te nemen. Perles verliet zijn post als sportdirecteur van de universiteit in de lente van 1992, maar is vandaag nog altijd aan de universiteit verbonden.

"Ze hadden hem kunnen stoppen"

Davis deed kort na de verkrachting een zwangerschapstest die positief bleek. Ze zou later een miskraam krijgen. Ze beweert dat ze nog maagd was voor de verkrachting en dat dus alleen Nassar haar had kunnen bezwangeren. Ze rapporteerde de verkrachting ook bij de politie van de universiteit, maar die verklaarde zich onbevoegd en stuurde haar door naar de sportdirecteur, "omdat ze nu eenmaal een atlete was". Davis zei dat ze al van bij hem kwam, waarop de agent verklaarde dat George Perles een "erg machtige man" was en dat ze de zaak maar beter kon laten vallen.

De hockeyspeelster verloor daarna haar beurs. Ze beschuldigt de universiteit ervan dat die "erg ver ging" in het toedekken van Nassars gedrag, terwijl ze "dat toen in 1992 een halt had kunnen toeroepen".