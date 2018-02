"Ik was niet onderdanig genoeg": sekteleider verplichtte Elissa om te trouwen toen ze 14 jaar was, met enkele miskramen tot gevolg Sven Van Malderen

20 februari 2018

19u45

Bron: New York Post 0 Elissa Wall kan zich nog levendig herinneren hoe ze op veertienjarige leeftijd uitgehuwelijkt werd aan haar neef Allen Steed. In september kreeg de nu 31-jarige vrouw een schadevergoeding van 16 miljoen dollar (13 miljoen euro) toegewezen. Maar haar strijd tegen de boosdoener -sekteleider Warren Jeffs- is verre van over, maakt ze in de documentaire 'Prophet of Evil' duidelijk.

Jeffs had op een bepaald moment zo'n 15.000 volgelingen bij de Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (FLDS). De Amerikaan had er alles voor het zeggen en dus besliste hij ook dat Elissa moest trouwen met haar negentienjarige neef.

De sekteleider is een grote fan van polygamie, zelf zou hij in totaal 78 vrouwen gehad hebben. Aan al die relaties zou hij meer dan vijftig kinderen overgehouden hebben. In 2011 kreeg hij een levenslange celstraf voor het seksueel misbruik van zijn twaalfjarige en vijftienjarige 'bruid'.

Sleutelgetuige

Wall ontpopte zich tot sleutelgetuige tijdens dat proces. Geen heilig huisje blijft nu nog overeind. "Ik moest trouwen omdat hij me wilde onderwerpen", klinkt het bij Fox News. "Ik kwam voor mezelf op en dat had binnen die gesloten gemeenschap een groot probleem kunnen worden. Ik was gewoon het volgende slachtoffer dat zo snel mogelijk de mond gesnoerd moest worden."

Haar beide ouders zaten in de sekte. "Maar ik was nieuwsgierig van aard, ik voelde dat er iets niet klopte. Er was geen contact met de buitenwereld en we gingen niet naar school. We werden opgeleid als 'product' van de kerk en de religie."

"Geen duivelse creaturen"

"Eén tafereel op een strand in het noorden van Utah herinner ik me nog heel goed. Bijna een halve kilometer verderop zag ik hoe een moeder haar kinderen knuffelde. Het zag er allemaal zo lief uit. Dat klopte niet met het beeld dat ik van hen had, er was mij immers wijsgemaakt dat buitenstaanders duivelse creaturen waren. Vanaf dan ben ik me echt vragen beginnen stellen."

Tegen Jeffs diende ze 'nonkel Warren' te zeggen. "Hij was diegene die ons les gaf in kerkgeschiedenis. Als kind moesten we continu naar videocassettes met zijn stem op luisteren. Maar wat ik rondom mij zag gebeuren, klopte niet. Mijn vader werd weggestuurd, mijn moeder kreeg een andere man toegewezen. Er moest toch een betere manier zijn om te leven?"

"Voelde enorm fout aan"

In 2001 kreeg Wall de opdracht om in het huwelijksbootje te stappen, haar tranen konden Warren niet op andere gedachten brengen. "Mentaal was het zwaar. Ik was nu eigendom van mijn neef. Hoe meer ik me verzette, hoe meer hij trachtte me te onderdrukken. Later volgde het seksuele misbruik. Als vrouw was het mijn taak om zijn kinderen op de wereld te zetten."

Wall klopte verschillende keren aan bij Warren, maar haar smeekbedes vielen in dovemansoren. "Het voelde enorm fout aan. Ik probeerde hem dat duidelijk te maken, maar ik was diegene die een lesje kreeg omdat ik me niet onderdanig genoeg gedroeg. Hij benadrukte dat ik eigendom was van die man en dat hij met mij mocht doen wat hij wilde."

"Wilde mijn zussen beschermen"

Wall kreeg verschillende miskramen tijdens haar huwelijk, één kindje werd doodgeboren. In 2005 -ze was toen 18 jaar- vluchtte ze weg. "Maar dat deed ik met het nodige hartzeer. Ik had twee jonge zussen die ik dolgraag zag, hen moest ik op dat moment achterlaten. Gelukkig kon ik mijn verhaal vertellen tegen de speurders. Dat ik uiteindelijk tegen Warren zou getuigen, had ik nooit durven vermoeden. Het was niet mijn bedoeling om hem ten gronde te richten, ik wilde enkel mijn zussen beschermen."

In 2006 werd Jeffs gearresteerd vanwege zijn polygame huwelijken met minderjarige meisjes. Een jaar later zag Wall hem voor het eerst terug in de rechtbank. "Ik ben hem toen recht in de ogen blijven kijken, zo kon ik voor mezelf bewijzen dat hij mij niet langer in zijn greep had. De woede die ik voelde tegenover hem zou niet langer mijn hele leven bepalen."

Kledingwinkel voor kinderen

In 2017 oordeelde de rechtbank van Salt Lake City dat Jeffs een schadevergoeding van 16 miljoen dollar aan Wall dient te betalen. De vrouw (31) heeft intussen een dochter en zoon van respectievelijk 11 en 13 jaar oud, daarnaast runt ze een kledingwinkel voor kinderen. Drie jaar geleden wist ze eindelijk de band met haar zussen te herstellen. Haar moeder blijft nog wel verbonden aan de mormoonse beweging.

"Ik wil mijn steentje bijdragen om slachtoffers van de FLDS en soortgelijke organisaties te helpen", besluit Wall. "Het doet pijn om hier openlijk over te praten, maar het is nu eenmaal noodzakelijk om bewustzijn over het thema te creëren. Er ligt nog een hoop werk op de plank."