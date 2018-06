"Ik was klaar om zelfmoord te plegen": foto van drugsverslaafde Melissa schokte de wereld, nu vertelt ze over haar straffe metamorfose Sven Van Malderen

01 juni 2018

13u37

Bron: The Mirror 1 Haar bikkelharde foto's gingen de wereld rond: Melissa Matos (40) zag er meer dood dan levend uit, platgespoten als ze was door de heroïne. Intussen heeft de vrouw uit Parkersburg (West Virginia) al ruim twee jaar geen drugs meer aangeraakt, met een wonderbaarlijke metamorfose tot gevolg. In 'The Mirror' vertelt ze hoe de liefde voor haar kinderen haar uiteindelijk doorheen die gitzwarte periode gesleurd heeft.

Melissa is bijna tien jaar lang de gewillige speelbal geweest van haar eigen verslaving. Een postnatale depressie en complicaties bij de zwangerschap brachten haar op de rand van de afgrond. Ze greep naar Xanax (een kalmeringsmiddel; nvdr) en heroïne om haar problemen te vergeten en sloot zichzelf dagenlang op in haar slaapkamer. Intussen ontfermde de oudste dochter zich over haar zus en bracht ze haar 'zieke' mama eten en drinken.

Katherine was op dat moment amper zes jaar oud, maar kreeg dus de moederrol toebedeeld. "Ik zag haar toen niet eens staan. Ze vertelt nu nog hoeveel pijn haar dat deed. Ze streelde over mijn hoofd en bleef naast me waken, zoals een mama dat zou doen voor haar ziek kind. Ze hielp haar zusje met huiswerk en zorgde ervoor dat ze naar school ging. Daar was ik allemaal niet meer toe in staat."

"Bloedspetters op de muur"

"Soms lag ik in coma op het toilet. Op de muur van mijn slaapkamer zaten bloedspetters vanwege alle naalden die ik gebruikte. Daarna viel ik in slaap en liet ik mijn brandende sigaret vallen, met gaten in de lakens tot gevolg."

"Ik moest ook gaan stelen om mijn dure hobby te kunnen bekostigen. De mix van al die drugs maakte van mij een zombie. Ik gedroeg me onverantwoord en was afwezig als moeder, echtgenote, dochter én vriendin. Ik begon alles en iedereen te verliezen, maar het zou enkel maar erger worden. Ik had niet meer genoeg aan de pillen die ik slikte, helaas wilde geen enkele dokter me nog iets voorschrijven. Daar werd ik alleen maar zieker van, ik was klaar om zelfmoord te plegen."

Overdosis bijna fataal

Melissa zorgde er wel voor dat ze zich enkel een shot toediende als haar kinderen niet in de buurt waren. Haar ex borg de naalden vervolgens op in een kluis. "Katherine en Elisabeth zijn vaak genoeg niet naar school kunnen gaan door mijn fout. Heroïne, Xanax, crack, pillen,... Wat er in huis was, gebruikte ik. Ik haatte mezelf, ik haatte mijn leven."

In 2015 kwam er een overdosis van. De dokters wisten haar leven te redden, haar ouders namen vervolgens de zorg voor de kinderen op zich. "Dat was een serieus dieptepunt, maar nog hield ik niet op. Toen ik thuiskwam, diende ik mezelf dezelfde dosis fentanyl toe die me bijna het leven gekost had. In de volgende maanden werd ik twee keer uit mijn appartement gezet en verloor ik bijna al mijn bezittingen."

"Ik volgde een programma om af te kicken, maar speelde vals met de urinetesten. Op een dag was ik echter zo high dat ik door de mand viel. De kinderbescherming werd verwittigd, ik zou mijn dierbare schatten kwijtspelen. 1 maart 2016, dat was de dag waarop ik besloot weer clean te worden."

Schokgolf

Vorig jaar bracht Melissa voor het eerst haar verhaal in de openbaarheid. De foto's die ze op haar Facebookprofiel zette, zorgden voor een schokgolf. "Ik vind het bijzonder moeilijk om hier open kaart over te spelen, maar te veel mensen sterven aan een drugsverslaving. Ik heb vrienden die dit moeten zien. Lees mijn verhaal en deel het dan", klonk het.

"Mijn naam is Melissa en ik ben verslaafd. Intussen ben ik een jaar en vijf maanden op de goede weg. Ik heb er jarenlang uitgezien zoals op deze foto's. Hier moesten mijn man en mijn dochters mee omgaan. Dit kregen mijn familie en vrienden te zien als ik uitzonderlijk eens mijn huis verliet. Ik was ziek. Ik was aan het sterven. Ik was zo ver heen dat ik dacht nooit meer te kunnen herstellen. Ik wilde gewoon sterven. Ik besefte niet eens dat ik op de rand van de dood stond."

"Meer dan eens gestorven"

"Als je zelf op dit moment verslaafd bent, kijk dan goed naar deze foto's. Het zijn beelden van een dood meisje. Een junkie met een naald die zichzelf op de wc in coma spoot. Een meisje dat elke cent aan drugs uitgaf en vergat dat ze eten moest kopen voor haar kinderen. Een meisje dat alles kwijt was wat ze ooit had. Een meisje dat zo ziek was dat ze geen enkele uitweg meer zag. En toch ben ik er opnieuw bovenop gekomen."

"Als je dezelfde pijn ervaart, dan smeek ik je om hulp te zoeken. Ik ben meer dan eens gestorven. Nu heb ik het leven ontdekt. Er is hoop. Herstel is mogelijk, jij bent het waard." Melissa zet zich nu zelf in om moeders met een verslaving weer op het goede spoor te krijgen.