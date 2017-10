"Ik was gezaag van mijn vrouw beu": man verlaat zonder iemand iets te zeggen huis en duikt pas na 10 jaar zwerven weer op Koen Van De Sype

Malcolm Applegate was een gelukkig man. Hij werkte als tuinier in het Britse stadje Farnborough en genoot ervan om met zijn handen in het groen te zitten. Maar alles veranderde toen hij trouwde. Zijn vrouw bleek erg bezitterig. Ze eiste dat hij minder zou werken en meer thuis zou blijven. Tot op een dag de veer sprong. "Ik pakte mijn boeltje en verdween. Zonder iemand iets te zeggen. Voor 10 jaar."

De man deelde zijn verhaal deze week op de Facebookpagina van Emmaus Greenwich, een centrum dat daklozen opvangt in het zuiden van Londen. "Je kan wel stellen dat mijn huwelijk mijn leven heeft ontwricht", zegt hij. "Hoe meer werk ik aannam, hoe kwader mijn vrouw werd. Ze had het niet graag dat ik lange tijd van huis was. En haar controledrang liep steeds meer uit de hand."

"Nadat ik lange tijd geprobeerd had om mijn huwelijk te redden, besloot ik dat het genoeg was geweest. Ik was het beu. Zonder een woord tegen iemand te zeggen - zelfs niet tegen mijn familie - pakte ik mijn boeltje. De eerste vijf jaar kampeerde ik in de bossen vlakbij Kingston. Dat was mijn thuis, terwijl ik de tuin onderhield van een plaatselijk rusthuis. Ik genoot weer van mijn leven, maar toen ik van een andere 'wegloper' hoorde over Emmaus, besefte ik dat het tehuis misschien toch beter was voor mij."

Tranen

Hij trok erheen voor een gesprek en werd meteen toegelaten. "Een van de beste dingen die ze daar voor mij gedaan hebben, is dat ze me aangemoedigd hebben om weer contact te zoeken met mijn zus", gaat hij verder. "Het was intussen 10 jaar geleden dat ik haar nog had gezien. Ze bleek alle hostels van het Leger des Heils afgelopen te hebben in het zuiden van het land, op zoek naar mij. Ik denk dat ze er uiteindelijk van uitging dat ik dood was. Ik schreef haar een brief en plots belde ze. In tranen."

Dankbaarheid

Intussen hebben de twee weer een goede relatie. Malcolm is wel bij Emmaus gebleven, waar hij onder meer in de winkel werkt en met de bestelwagen rondrijdt. En geld inzamelt voor andere daklozen en organisaties die voor hen in de bres springen. Uit dankbaarheid omdat hij van hen ook een tweede kans kreeg in het leven. Zo haalde hij onlangs 336 euro op met een sponsortocht door Londen.