"Ik was getrouwd met een monster, maar ik besefte het pas toen de politie aanbelde"

17 maart 2018

12u20

Bron: News.com.au 0 Toen Anne twee mensen voor haar deur zag staan, dacht ze dat ze afkomstig waren van een plaatselijke kerk. Ze droegen immers een keurig hemd en een serieuze expressie op hun gezicht. Het was pas toen ze vervolgens haar man in de boeien sloegen, dat ze besefte dat er iets niet pluis was. En het bleek allemaal nog veel erger dan ze zich had kunnen voorstellen.

De Australische Anne* vertelt haar vreselijke relaas op een website waar moeders hun verhaal kunnen doen. Ze legt uit dat de twee agenten voor de deur om haar man vroegen. Toen die kwam kijken wat er aan de hand was, stapten ze gewoon om haar heen om hem in de boeien te slaan. "Ik begon te roepen, ik was in shock. Ik hoorde geen woord van wat de agent zei. Een paar seconden later waren ze al de deur uit, met John* in handboeien."

Anne was helemaal in paniek. "Ik huilde en zakte in elkaar. Mijn benen waren te veel aan het trillen om me rechtop te houden. Maar John was vreemd genoeg erg kalm. Hij keek wel verbaasd, maar lang niet zo verbaasd als ik. Ik wist echt totaal niet waar het over ging. Ik dacht nog dat hij zijn snelheidsboetes niet betaald had of zo. Het was de laatste keer dat ik zo'n onschuldig beeld van de wereld had."

Hecht gezin

Anne had haar man 11 jaar daarvoor leren kennen via een datingapp. Ze was toen een single mama van drie kinderen: Jake* (toen 7), Simon* (6) en baby Sarah* (18 maanden). "Het was niet gemakkelijk om iemand nieuw te leren kennen, maar met John klikte het meteen. Hij vond het niet erg dat ik een moeder was, en kwam meteen goed overeen met de kinderen toen ik ze aan elkaar voorstelde. Hij noemde Jake en Simon wel meteen 'zoon', en dan heb ik hem moeten vragen om daarmee te stoppen omdat ik dat te vroeg vond. Hij bleef Sarah ook altijd zijn 'prinses' noemen, maar dat vond ik niet zo abnormaal. Ik dacht gewoon dat hij meteen een hecht gezin wilde creëren, omdat hij zelf geen kinderen had."

"We trouwden eind 2005 en kregen samen nog een dochter. Naar verloop van tijd verzuurde de relatie met John en de kinderen wel wat. Hij kreeg een uitkering omdat hij gekwetst was, dus was overdag thuis. Hij vertelde dan steeds dat de kinderen erg braaf waren geweest, maar 's avonds waren ze erg onbeleefd tegen hem. Ik dacht dat het gewoon de normale gang van zaken was. Iedereen zet zich toch op een bepaald moment af tegen zijn ouders? Ik had toen niet door dat ze zich alleen veilig genoeg voelden om hem aan te vallen als ik erbij was."

"Jake en Simon verhuisden meteen toen ze 18 jaar werden, en ik voelde me toen wel wat gekwetst. Was ik zo'n slechte moeder dat ze niet bij mij wilden leven? Ik wou dat ik toen al die rode vlaggen had gezien, maar ik dacht dat we een normale familie waren."

11 jaar lang

Het waren Annes ouders die haar uiteindelijk de vreselijke waarheid vertelden. "Ze kwamen aangereden toen John werd weggevoerd." De agenten hadden haar moeder op voorhand gewaarschuwd. "Ze vertelde me dat Jake hulp had gezocht bij een psycholoog en daar verteld had dat John hem al sinds het begin van onze relatie misbruikt. Ik denk niet dat ik ooit zo geschokt was als toen ik dat hoorde. Mijn man? Dat was toch niet mogelijk? Was dit geen vergissing? Had John niet gewoon wat klappen uitgedeeld in plaats van... Ik kon het niet verdragen om eraan te denken."

Maar niet veel later werd het allemaal nog erger. Ook Simon en Sarah bekenden dat ze misbruikt werden door hun stiefvader. "Toen Simon dat zei, wist ik dat het geen vergissing was. Mijn man was een monster. Sarah zei dat het al zolang ze zich kon herinneren aan de gang was." Tijdens het onderzoek raakten ook steeds meer details bekend. "De agenten vroegen me hoe vaak mijn kinderen thuisbleven van school. 'Hooguit een paar dagen per jaar', antwoordde ik. Maar ze waren in totaal weken afwezig. John hield hen thuis zonder dat ik het wist."

"Hoe meer ik te weten kwam, hoe vreemder het aanvoelde. Blijkbaar had hij een van de kinderen misbruikt terwijl ik met hem aan het bellen was. Hij bleef de hele tijd ijzig kalm, ik had niets gemerkt. De kinderen hadden me ook niets willen vertellen omdat ze bang waren dat hij mij ook iets zou aandoen. En ze wisten niet of iemand hen zou geloven."

Waarschuwing

John probeerde alles te ontkennen, maar pleitte uiteindelijk toch schuldig. Hij kreeg 22 jaar cel voor misbruik en het bezit van kinderporno. De kinderen werden allemaal begeleid. "Ze hebben het overleefd, en ze doen het zo goed als ze kunnen."

Anne deelt haar verhaal nu om andere ouders te waarschuwen. "Je moet open en oprecht zijn met je kinderen. Je moet een gesprek hebben over seksueel misbruik voor ze een slachtoffer worden. Ze moeten weten dat het oké is om zoiets te melden, en dat ze veilig en beschermd zullen zijn. Als je denkt dat er iets vreemds aan de hand is tussen een volwassene en een van je kinderen, moet je daar iets van zeggen, ook al komt dat beledigend over. En alsjeblieft, als je vermoedt dat het kind van iemand anders misbruikt wordt, grijp dan in. We mogen niet lijdzaam toekijken 'omdat het niet onze familie of onze zaken zijn'. Als we allemaal waakzaam zijn en zulke roofdieren aangeven, zullen andere kinderen niet moeten meemaken wat de mijne overkwam."

*Om de identiteit van de slachtoffers te beschermen, werden de echte namen vervangen door een schuilnaam.