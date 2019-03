“Ik was al twaalf jaar getrouwd. Ik kon me niet inbeelden dat man me drogeerde om ongemerkt mijn dochter te misbruiken. En dat is precies wat hij deed” Karen Van Eyken

14 maart 2019

12u04

Bron: Sydney Morning Herald, The Mirror 0 Rachel en haar twaalfjarige dochter waren altijd zo moe. Artsen konden de oorzaak niet vinden. De puzzelstukken vielen uiteindelijk in elkaar tijdens - wat op het eerste gezicht - een banale ruzie leek. In een aangrijpende bijdrage voor de Australische krant Sydney Morning Herald doet de moeder uit Sydney haar schokkende relaas.

“13 januari 2014 begon als een gewone dag. Maar tegen het einde van die dag besefte ik dat mijn man een monster was. Het was een gruwelijke nachtmerrie voor mijn hele familie. De acties van een seksueel roofdier hadden ons leven tot een hel gemaakt”, zo steekt ze van wal in de pakkende bijdrage die deze week werd gepubliceerd.

“Wanneer je 12 jaar getrouwd bent, dan kan je je niet inbeelden dat je man je ‘s avonds drogeert zodat hij je dochter kan misbruiken zonder dat je het weet. Maar mijn man, Timothy James Stewart, deed net dat. Geen arts die kon uitleggen waarom ik me de hele tijd zo ongelooflijk moe voelde.

Hij drogeerde ook mijn dochter Alice om haar te verkrachten. Ze was nog maar 12. Ruim vier jaar lang heeft hij haar misbruikt.

Brief

Toen probeerde hij net hetzelfde te doen met mijn jongste dochter Sally. Ze schreef ons een brief zodat hij ontmaskerd zou worden, maar hij vernietigde het schrijfsel voordat ik het kon zien.

Op die noodlottige dag in januari klaagde hij dat Alice hem geen papa meer wilde noemen. (Hij was haar stiefvader.) Toen ik haar vertelde dat hij haar respect verdiende, zei ze: ‘Je kent hem niet. Je hebt er geen idee van wie hij werkelijk is’.

Op het moment dat ze het zei, besefte ik het. Het voelde als een stomp in mijn maag. Ik zei tegen hem: “Alles wat ze zegt, wijst erop dat je op een ongepaste manier met haar bent omgegaan.” Hij vertrok zonder nog een woord te zeggen. Hij werd die nacht gearresteerd in de Blue Mountains (op 70 km van Sydney, red.). Ik zag hem pas terug in de rechtbank.”

Klif

Daarna volgde voor het gezin een juridische martelgang die vier jaar zou duren. De vrouw moest telkens verlof nemen, een babysit zoeken voor de kinderen en was uren onderweg naar de rechtbank om dan te vernemen dat de hoorzitting nog maar eens was uitgesteld. “Soms wilde ik dat ik hem na zijn vertrek zelf had kunnen opsporen zodat ik hem eigenhandig van een klif had kunnen duwen. Ze hadden me gezegd dat de zaak twee jaar zou duren, maar het nam dubbel zo veel tijd in beslag.”

“Telkens maar weer werd de zaak uitgesteld. Ondertussen probeerde ik het hoofd boven water te houden als alleenstaande moeder. Ik moest zorgen dat onze hypotheek werd afbetaald en dat er brood op de plank kwam. Maar ik moest zo veel dagen vrijaf nemen dat mijn arbeidscontract niet werd hernieuwd.”

Drie keer per week

In de rechtbank kwam aan het licht dat Rachel en haar dochter drie keer per week gedrogeerd werden en dit ruim vier jaar lang. Timothy James Stewart (45) deed telkens een slaapmiddel in hun drankjes. Toch durfde de man te beweren dat het meisje hem had verleid. Volgens hem waren ze zoals een ‘getrouwd koppel’. Net toen hij zijn aandacht naar de jongste dochter wilde verleggen, werd hij ontmaskerd.

“In november 2017, nadat ik vier lange jaren had gewacht op gerechtigheid, werd de 45-jarige Timothy James Stewart uiteindelijk veroordeeld tot 32 jaar gevangenisstraf. Dat hij in de gevangenis mag rotten voor al zijn misdaden.”