"Ik was 13 toen mijn stiefvader me voor het eerst verkrachtte. En hij bewaarde een ziekelijke trofee"

De Britse Kim Fawcett (29) was 10 jaar toen haar ouders scheidden. Haar vader had net die ene affaire te veel gehad: met de beste vriendin van haar moeder. Toen haar mama een nieuwe vriend leerde kennen, kon Kim haar geluk niet op. Stuart was vriendelijk en overlaadde haar met geschenkjes. Tot hij haar op een avond vroeg op zijn schoot te komen zitten.

“Ik had een moeilijke jeugd”, doet de vrouw uit Bristol haar verhaal aan het magazine Cosmopolitan. “Mijn relatie met mijn ouders verliep stroef en ik had altijd het gevoel dat ze mijn drie jaar jongere zus liever zagen. Mijn moeder was verpleegster en mijn vader militair en daardoor waren ze weinig thuis. Ik had niet veel vrienden en bracht veel tijd alleen door. En ik voelde me vaak waardeloos.”

Warm

Dat veranderde toen Stuart in het leven van haar moeder kwam, een trucker. “Mama bloeide helemaal open na de scheiding van mijn vader”, zegt ze. “Ik was 12 jaar en ik vond hem erg leuk. Hij was grappig en warm en een beetje gek. En ik had het gevoel dat hij aan mijn kant stond. Voor het eerst was het alsof iemand mij leuker vond dan mijn zus. We vormden een team.” (lees hieronder verder)

Ze brachten steeds meer tijd door samen en toen Kim op een dag hevig ruzie kreeg met haar moeder, kort na haar 13de verjaardag, trok ze naar het huis van Stuart. Dat was de dag dat alles veranderde.

Stuart gaf het meisje een grote fles Smirnoff Ice en daar dronk ze van. “Ik voelde me er erg volwassen door. Het was de eerste keer dat ik alcohol dronk. We zaten in zijn woonkamer in twee leren zetels naast elkaar en ik herinner me dat het erg donker was. De lichten waren uit, alleen de tv speelde. Stuart keek naar me en zei dat ik op zijn schoot moest komen zitten. Ik was opeens doodsbang.”

Bepotelen

Ze deed wat hij zei en de man wreef zich tegen haar aan. Daarop begon hij haar te bepotelen en probeerde hij haar te overtuigen nog meer te drinken. “Ik had nog nooit een seksuele ervaring gehad en wist niet wat er aan de hand was. En ik wist ook niet wat ik moest doen. Uiteindelijk rukte ik me los en zei ik dat ik naar bed ging. Maar terwijl ik naar boven rende, voelde ik me opeens duizelig. Hij haalde me in, greep me bij mijn polsen en sleepte me naar zijn kamer. Daar verkrachtte hij me. Ik herinner me er niet veel van. Behalve dat hij me daarna toebeet: ‘Ben je zeker dat je nog een maagd bent?’. Omdat ik niet had gebloed. Ik voelde me zo bang, beschaamd en vernederd.” (lees hieronder verder)

De volgende morgen merkte ze dat hij de fles Smirnoff Ice waaruit ze gedronken had, op de koelkast had gezet. “Toen ik dichterbij ging kijken, merkte ik dat hij de datum van de dag ervoor in het plastic van de fles had gesneden. Hij stelde het tentoon als een trofee. Maar dat begreep ik pas later”, zegt ze.

Het was het begin van een maandenlange periode van misbruik. “Al snel voelde het of ik er niet meer bij was. Ik was gewoon een leeg omhulsel als het gebeurde. Hij beroofde me van mijn eerste kus, mijn eerste seksuele ervaring, mijn eerste alles, eigenlijk”, aldus Kim, die zichzelf begon te verminken en aan boulimie begon te lijden. “Op een verknipte manier begon ik eraan te wennen en te geloven dat we een relatie hadden. En hoewel ik vaak weende als we seks hadden, klampte ik me echt aan hem vast als we gewoon samen waren. Ik wilde hem niet kwijt.”

Zwanger

Op haar 14de bleek ze plots zwanger te zijn. “Ik had vreselijke buikpijn en Stuart bracht me naar de dokter”, vertelt ze. “Die vertelde me dat ik een kind zou krijgen. Maar noch hij, noch mijn moeder stelden vragen. Mijn moeder heeft altijd ontkend dat ze wist wat er aan de hand was, maar daar geloof ik weinig van. Hoe kan ze het niet geweten hebben? Moeders weten toch alles. Ik vertelde dat het van iemand op school was en liet een abortus uitvoeren. Ik was doodsbang dat als ik het op de wereld zou zetten, het op Stuart zou lijken en iedereen ons geheim zou ontdekken.” (lees hieronder verder)

De zwangerschap maakte echter dat Stuart zich plots heel anders begon te gedragen. “Hij meed me en bedreigde me zelfs enkele keren”, aldus Kim. “Langzaam ging het licht bij me aan. Ik begon te beseffen dat we helemaal geen relatie hadden en dat wat we deden echt niet oké was.”

Dat was ook het moment dat ze hulp zocht. “Mijn vader had eerder een vriendin gehad die ik heel graag mocht, Gemma”, vertelt ze. “Ze was een sociaal werker en dertiger. Ik vond haar zo cool. Ik was kapot van de abortus en wilde er met iemand over praten. En dus zocht ik contact. Ik vertelde alles, behalve dat het kind van Stuart was. Toen ik naar huis was gegaan bij mijn moeder en stiefvader en het toch nog aan Gemma opbiechtte in een berichtje, schreef die terug: ‘Ik kom je halen.’”

Politie

Kim bleef enkele dagen bij Gemma op haar flat in Manchester. Toen de vrouw haar vroeg of ze dacht dat Stuart ook een bedreiging was voor anderen, besefte Kim dat ze naar de politie moest stappen. Er kwam een rechtszaak van en Stuart werd uiteindelijk veroordeeld, op basis van berichtjes die hij had gestuurd en de fles wodka die hij als trofee had bijgehouden. Hij kreeg in 2003 zes jaar cel. (lees hieronder verder)

Kim ging bij haar vader wonen en besloot later rechten te gaan studeren. Ze is intussen een advocaat die gespecialiseerd is in zaken rond mensenrechten. Maar het trauma achtervolgde haar nog lang. Ze voelde zich schuldig en verweet alleen zichzelf wat er gebeurd was. Het maakte relaties moeilijk.

Zelfhulpgroep

Uiteindelijk werd een posttraumatisch stresssyndroom vastgesteld bij haar. Dat hielp haar om langzaam aan met alles in het reine te komen. Ze richtte ook een zelfhulpgroep op voor andere slachtoffers die iets soortgelijks meemaakten. “Gewoon met elkaar praten is al een enorme steun”, zegt ze daar nog over.