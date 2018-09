“Ik wacht tot ik sterf”: slachtoffers getuigen in onderzoek naar besmet bloed dat mogelijk tot 30.000 levens verwoestte in Groot-Brittannië KVDS

25 september 2018

16u42

Bron: BBC, The Sun
Potentieel het grootste drama in de geschiedenis van de Britse Nationale Gezondheidsdienst (NHS): zo worden de dood van ruim 2.400 mensen en de aandoeningen van meer dan 25.000 anderen genoemd nadat ze in de jaren 70 en 80 besmet bloed kregen in Groot-Brittannië. Het officiële onderzoek naar de feiten is gisteren van start gegaan en de getuigenissen van slachtoffers en nabestaanden zijn vreselijk.

De tragedie speelde zich af over een periode van ruim twee decennia. Patiënten met hemofilie en andere bloedziekten kregen toen als onderdeel van een nieuwe behandeling een product toegediend dat hun bloed moest helpen stollen (Factor VIII). Dat product was gemaakt met menselijk bloedplasma en omdat Groot-Brittannië de grote vraag niet kon bijhouden, werd het ook ingevoerd uit de Verenigde Staten.

Risicodonoren

Het plasma was echter afkomstig van risicodonoren zoals gevangenen en prostituees, die er geld voor kregen. En het was besmet met hiv en hepatitis. Het product werd gemaakt door het plasma van tot 40.000 donoren te concentreren en er was maar 1 ‘slechte’ donor nodig om een complete partij van het product aan te tasten.





Er werden in de loop der jaren al individuele en onofficiële onderzoeken geopend, maar pas na jarenlang aandringen van slachtoffers en nabestaanden die klaagden dat het schandaal in de doofpot gestoken werd, is er nu eindelijk een nationaal onderzoek gestart. Die ‘Infected Blood Inquiry’ begon met een beklijvende herdenking van de slachtoffers en een reeks getuigenissen.

Onder meer van Lauren Palmer (33). Ze verloor toen ze 9 was allebei haar ouders in een tijdspanne van amper 8 dagen. Haar vader was een hemofiliepatiënt die het besmette bloedproduct toegediend kreeg en zowel hiv als hepatitis C doorgaf aan zijn vrouw Barbara. “Het haalde onze familie letterlijk uit elkaar”, vertelt de vrouw. “Ik had tweede oudere broers – zonen van mijn moeder uit een eerder huwelijk – en zij trokken in bij hun vader. Ik ging bij een oom en een tante wonen in een andere stad. En ik kreeg de opdracht om nooit met een woord te reppen over hiv. Het was een stigma.” (lees hieronder verder)

Haar moeder werd erg ziek net voor haar dood en haar broer van 12 jaar werd van school gehaald om voor haar te zorgen. “Ze vocht 3 jaar voor een beetje gerechtigheid en hulp, maar zonder veel resultaat. Ik zet haar strijd verder, ze gaf me daar door haar voorbeeld de kracht voor. Iedereen die verantwoordelijk is, moet verantwoording afleggen en vervolgd worden. Ik wil dat ze hun armen in de lucht steken en toegeven dat ze een vreselijke fout gemaakt hebben en dat ze wisten wat ze deden. De zaak werd toegedekt. Mensen moeten weten dat deze tragedie gebeurd is.” (lees hieronder verder)

Ook Michelle Tolley (53) getuigde bij aanvang van het onderzoek. Zij raakte besmet door een bloedtransfusie na de geboorte van een van haar 4 kinderen in 1987 en een volgende transfusie in 1991. Drie jaar geleden ontdekte ze dat ze hepatitis C had. “Ik voel me alsof ik wacht tot ik sterf”, vertelt ze. “Ik dacht dat de start van het officiële onderzoek nooit zou komen en ik maak me zorgen dat ik het einde niet zal halen (er wordt verwacht dat het onderzoek zeker 2,5 jaar zal duren, red.).”

Toekomst

“Ik ben mijn toekomst kwijt”, gaat ze verder. “De jongste 31 jaar van mijn leven zijn me op vreselijke wijze ontnomen. En het had een domino-effect op mijn geliefden: mijn man, mijn kinderen, mijn kleinkinderen en mijn collega’s. De impact is enorm.” (lees hieronder verder)

Een soortgelijk verhaal bij zestiger Steve Dymond. Hij had aanvankelijk milde symptomen van hemofilie en leidde een actief leven. In de jaren 80 ging zijn gezondheid plots achteruit. Hij was de hele tijd vermoeid en had last van pijnlijke spieren en gewrichten. Toen hij voor een verwonding aan zijn hand het ziekenhuis in moest, kreeg hij te horen dat hij behandeld was met Factor VIII en dat hij misschien hiv had opgelopen. Toen duurde het nog 18 maanden eer er een diagnose was en dat legde het leven van hem en zijn vrouw Su Gorman helemaal stil.

Maagbloeding

Het bleek loos alarm, maar in de jaren 90 bleek wel dat hij hepatitis C had. De ziekte is intussen onder controle, maar zijn gezondheid lijdt er nog altijd onder. 2 jaar geleden kreeg hij een bijna fatale maagbloeding, hij hoort slecht en zijn lever is beschadigd, waardoor hij een groter risico heeft op kanker. “Mensen zijn verraden en belogen”, zegt hij. “De overheid, artsen en fabrikanten van geneesmiddelen hebben allemaal geprobeerd om hun verantwoordelijkheid te ontlopen.” (lees hieronder verder)

Ook Anthony Farrugia (46) zag het verwoestende effect van het schandaal, zo zegt hij. Een complete generatie van hemofiliepatiënten in zijn familie werd erdoor uitgeroeid. Zijn vader stierf aan aids en hij verloor ook 2 ooms. “Het is belangrijk dat de mensen weten wat we doorstaan hebben. Ik ben blij dat de zaak eindelijk aandacht krijgt. En dit is nog maar het begin.”

Dood

De voorzitter van de onderzoekscommissie Sir Brian Langstaff beloofde alvast de onderste steen boven te halen. “Er kunnen tot meer dan 25.000 mensen besmet zijn en dat zou er het grootste drama in de geschiedenis van de Britse Nationale Gezondheidsdienst van maken. Het is een vreselijke gedachte dat als dit alles klopt – en dat gaan we uitzoeken – er nog vele duizenden meer zijn die zich niet goed voelen en die nog niet weten dat ze lijden aan hepatitis C. Wat er toen gebeurd is, kan vandaag nog altijd dood en verderf zaaien.”

De betrokken behandeling wordt intussen al lang niet meer gebruikt. Tegen het midden van de jaren 80 werden de producten met hitte behandeld om potentiële virussen te doden - iets wat niet altijd gebeurd zou zijn - en tegen de late jaren 90 kwamen synthetische middelen voor hemofiliepatiënten op de markt, die het risico op infectie helemaal liquideerde.