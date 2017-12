"Ik voelde me een stuk vlees": drie vrouwen beschuldigen Trump voor de camera van ongewenste intimiteiten Sven Van Malderen

21u24

Bron: NBC 72 Getty Images Rachel Crooks, Jessica Leeds en Samantha Holvey. Drie vrouwen hebben Donald Trump voor de camera beschuldigd van ongewenste intimiteiten. Ze riepen op om een parlementair onderzoek tegen hem op te starten.

Samantha Holvey kwam in contact met de toenmalige zakenman toen ze in 2006 meedeed aan de Miss USA-verkiezing. "We moesten op een rij gaan staan", vertelde de vrouw in de studio van 'Megyn Kelly Today'. "Ik dacht dat het de bedoeling was dat ik me moest voorstellen, maar hij keek enkel naar mij. Alsof ik een stuk vlees was. Ik was geen menselijk wezen, ik had geen brein of persoonlijkheid. Ik stond er gewoon voor zijn plezier. Ik voelde me smerig, hier had ik me niet voor ingeschreven."

Getty Images Samantha Holvey.

Op een gegeven moment kwam Trump ook plots de kleedkamer van de schoonheden binnengestapt. "We droegen onze jurken, maar daaronder hadden we niets aan. Hij maakte zijn entree alsof hij alles voor het zeggen had en wij zijn eigendom waren. Er stonden twee grote bodyguards voor de deur, maar die was hij gewoon voorbijgewandeld. Tijdens een radio-interview met Howard Stern was hij er later zelf over aan het opscheppen: hij kon deelneemsters naakt zien, want hij was toch de grote baas."

Holvey was vorig jaar al met haar verhaal naar buitengekomen, maar botste daarbij op een muur van onbegrip. "Dat was vreselijk. Wij steken onze nek uit om Amerika te tonen hoe hij echt denkt over vrouwen, maar dan volgt die laconieke reactie van het grote publiek: 'wat kan ons dat schelen?' Zoiets doet pijn."

AFP Rachel Crooks.

Rachel Crooks beweert dan weer dat Trump haar op de lippen gekust heeft. "We stonden aan een lift in de Trump Tower, waar ik als receptioniste werkte. Hij hield mijn hand vast en bleef me zoenen. Ik was er kapot van."

De vrouw vreesde haar job kwijt te raken als ze er iets van zou zeggen. "Trump was een belangrijk man. Ik wou dat ik in die periode sterker geweest was. Het Witte Huis ontkent mijn beweringen, maar dat is gewoon belachelijk. Waarom zou iemand hiermee in de schijnwerpers willen komen? Er zijn genoeg verhalen, die kunnen niet allemaal verzonnen zijn."

AFP Jessica Leeds.

Jessica Leeds zat naar eigen zeggen in de jaren '70 naast Trump op het vliegtuig. "Plots begon hij me te kussen en te betasten. Hij zei geen woord. Toen zijn handen naar mijn rok gingen, ben ik rechtgestaan en naar de achterkant van het vliegtuig verhuisd."

Leeds is een zelfverklaarde Democrate, wilde ze met die belastende getuigenis dan niet gewoon verhinderen dat Trump president zou worden? "Ik denk niet dat ik die macht had. Ik wilde dat iedereen gewoon wist wat voor pervert hij is."

Tijdens een persconferentie die daarna volgde, riepen de dames op om een parlementair onderzoek tegen Trump op te starten. "Als ze bereid zijn om senator Al Franken op de rooster te leggen, denk ik dat het maar normaal is om hetzelfde te doen voor Trump", aldus nog Crooks.

Photo News Senator Al Franken.

De Democraat kondigde vorige week zijn ontslag aan na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Hij liet toen weten het ironisch te vinden dat hij moest opstappen terwijl Trump in het verleden zelf gepocht had dat hij vrouwen betastte. Bovendien sprak de president zijn steun uit voor Roy Moore, de kandidaat-senator van Alabama die minderjarige meisjes zou lastiggevallen hebben.

Het tv-optreden van de dames komt er naar aanleiding van de nationale dialoog die in de VS aan de gang is na beschuldigingen van seksueel misbruik tegen talrijke politici, Hollywoodsterren en televisiepersoonlijkheden.

In totaal kwamen 16 vrouwen naar buiten met beschuldigingen van ongewenste intimiteiten tegen Trump. Het Witte Huis wimpelde die steevast af. "De timing en het absurde karakter van die verhalen zeggen genoeg", klinkt het ook nu. "Hier zitten politieke motieven achter. Die valse beweringen besmeurden de hele campagne, maar het Amerikaanse volk gaf ons uiteindelijk toch het vertrouwen."

AP Rachel Crooks, Jessica Leeds en Samantha Holvey.