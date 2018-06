"Ik voelde me bedrogen": ze moest extreem zuinig leven van haar man, maar na de scheiding op haar 63ste bleek plots dat ze 15 eigendommen had Joeri Vlemings

06 juni 2018

09u58

Bron: news.com.au 8 Op haar 63ste besloot een Australische vrouw te scheiden van haar man, met wie ze heel lang samen was. Al die tijd moest ze van hem extreem op de centen letten, omdat het gezin het volgens hem niet breed had. Maar schijn bedriegt. "Na de scheiding kwam ik erachter dat we vijftien eigendommen hadden en bankrekeningen met duizenden dollars op", zegt ze. "We hadden het financieel helemaal niet moeilijk."

In het begin van hun huwelijk liep alles op wieltjes. Er moest hard gewerkt worden en de kinderen moesten worden opgevoed. Maar het Australische koppel groeide door de jaren gaandeweg uit elkaar en maakte op het einde constant ruzie, met zelfs huishoudelijk geweld als gevolg. De scheiding was onvermijdelijk. De vrouw, die anoniem wenst te blijven maar aan de Gold Coast woont, deed haar verhaal aan news.com.au.

"Mijn ex liet mij altijd geloven dat we krap bij kas zaten", zegt ze. "Ik kreeg een wekelijks budget voor het huishouden. Als ik wat meer geld nodig had voor de kinderen of voor mezelf, zei hij dat het er niet was en kregen we het gewoon niet. Hij zei zelfs dat we niet eens fatsoenlijk in onze basisbehoeften konden voorzien en dat extraatjes dus helemaal uit den boze waren." Het was haar man die instond voor de financiële administratie van het gezin. De echtgenote had geen enkele reden om hem niet te vertrouwen.

Haar voor het eerst laten verven

Maar dan kwam de mokerslag, toen ze langsging bij een advocaat in verband met haar nakende scheiding: de echtgenoot had haar al die jaren voorgelogen. "Ik voelde me heel erg bedrogen en kon maar niet geloven dat ik zo lang spaarzaam had moeten leven", zegt de vrouw, die plots mede-eigenaar bleek van maar liefst vijftien huizen.

Tot dan had ze financiële hulp nodig gehad van haar volwassen zoon. Maar toen bleek ze uiteindelijk recht te hebben op de helft van de bezittingen en werd ze voor het eerst financieel onafhankelijk. "Het eerste dat ik na de schikking deed, was naar de kapper gaan om mijn grijze haar voor de eerste keer te laten verven. Tijdens mijn huwelijk dacht ik altijd dat ik daar het geld niet voor had."

De Australische geeft nog een universele raad mee aan al wie in een relatie zit: "Zorg ervoor dat je exact weet wat je bezit en wat je schulden zijn, zodat je meer onafhankelijkheid verwerft in je huwelijk".