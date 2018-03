“Ik startte met drinken toen ik 13 was. En stopte pas toen mijn hele leven in puin lag” KVDS

02 maart 2018

12u47

Bron: The Sun 89 Ze dronk haar eerste glas alcohol op haar 13de. Het was een ritueel voor de vrouwen in haar familie als ze hun eerste maandstonde hadden. En het smaakte naar meer. Veel meer. Tot de Britse Hannah Jago (46) veranderd was in iemand die voortdurend ladderzat over straat zwalpte en door haar man ‘walgelijk’ werd genoemd als ze compleet van de wereld in bed had geplast. Haar leven lag in puin en het was pas op haar dieptepunt, dat ze besefte dat het anders moest.

Een onderzoek toonde vorige maand aan dat tieners die alcohol krijgen van hun ouders twee keer zo veel risico lopen om aan bingedrinken te doen en dat is iets waar Hannah over mee kan spreken. Het was een slok sherry die haar moeder haar gaf toen ze op haar 13de voor het eerst menstrueerde. Want dat was een familietraditie. “Ik kon niet wachten”, vertelt de marketeer aan de Britse krant The Sun. “Ik mocht maar een klein slokje nemen, maar hield van het gevoel dat het me gaf. Warm en relaxed. Ik wilde een volledig glas. En dan nog een.”

Feestje

Hannah begon te drinken wanneer ze maar kon. “Ik was de vrouw die een feestje op gang kon trekken. Maar ik was ook diegene die het later op de avond om zeep hielp”, zegt ze. “Toen ik twintiger was raakte ik er nog mee weg, maar als dertiger met twee kinderen werd het moeilijker.”

Ze was op haar 26ste getrouwd en had een zoon Rory (nu 17) en een dochter Milly (nu 16) gekregen. Toen ze nog klein waren, was haar alcoholverbruik minder. Maar toen ze groter werden, nam het opnieuw toe. Dan nam ze bijvoorbeeld een glas als ze aan het koken was. En dan nog een. En nog een. “Tot ik om vijf uur ‘s morgens wakker werd in de zetel met een lege fles naast me en me afvroeg waar ik was”, vertelt ze.

Handdoek

Haar man kon er na twaalf jaar huwelijk niet meer mee leven en acht jaar geleden gooide hij de handdoek, kort nadat hij haar ‘walgelijk’ had genoemd omdat ze in een dronken bui in bed had geplast. Op het einde van het jaar leerde ze iemand nieuw kennen en die zou uiteindelijk de sleutel tot haar herstel in handen hebben: Chris Pomfret (51), een geheelonthouder. Hij kreeg al snel door dat er iets mis was met haar drinkgedrag. “Na een paar weken daten vroeg Chris me of ik een alcoholicus was”, vertelt ze. “Hij zag dwars door me heen. Maar ik ontkende.” (lees hieronder verder)

De twee werden verliefd en de maanden die daarop volgden, werd het drinken van Hannah echt een probleem. Tot het in juli 2011 compleet uit de hand liep, tijdens een barbecue die het koppel gaf. Hannah had gedronken en was opeens verdwenen. Toen Chris haar ging zoeken, vond hij haar terwijl ze met een andere man aan het kussen was. Hij beëindigde hun relatie meteen.

Bewusteloos

“Ik was zo dronken dat ik niet besefte wat hij zei”, vertelt ze daarover. “Ik raakte bewusteloos, maar toen ik weer wakker werd, voelde ik opeens een angstig gevoel. Ik was een grens overgegaan en was de man verloren van wie ik zielsveel hield. Diezelfde avond nog ging ik naar mijn eerste meeting van de Anonieme Alcoholisten (AA). En ik raakte nooit nog alcohol aan.”

Chris was onder de indruk van haar ommekeer en het koppel kwam weer samen. Deze maand trouwen ze, maar dat zal zonder alcohol zijn. “Ik zal een toost uitbrengen met vlierbloemsiroop. Ik heb een tweede kans gekregen en die ga ik niet verknoeien”, zegt ze nog.